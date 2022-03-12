В США изучают возможность отправки Украине средств ПВО и других вооружений для защиты от РФ - СМИ

В США пока не уточнили, какое вооружение планируют отправить Украине / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена работает с европейскими союзниками над ускорением доставки в Украину более совершенных систем противовоздушной обороны и других вооружений для защиты от агрессии РФ. Однако США пока не уточнили, о каком виде вооружений идет речь.

В то же время союзники по НАТО, в частности, Словакия, Польша и Румыния заявили о готовности передать военную помощь Украине, сообщает The Washington Post.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что Соединенные Штаты намерены вооружить правительство в Киеве "теми средствами, которые нужны украинцам и которые они очень хорошо используют".

Он отказался уточнить, какие виды оружия могут быть включены в следующую волну поставок.

"Некоторые из этих вооружений у нас есть, и мы их предоставляем. Некоторых из этих вооружений у нас нет, но мы знаем, что у других они есть, и мы также помогаем координировать их", – сказал Кирби.

Отмечается, что у Словакии есть хорошо знакомые украинцам зенитно-ракетные комплексы С-300, которые используются для сбивания самолетов противника.

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