В США изучают возможность отправки Украине средств ПВО и других вооружений для защиты от РФ - СМИ

Представитель Пентагона заявил, что США намерены вооружить правительство в Киеве "теми средствами, которые нужны украинцам и которые они хорошо используют".
Администрация президента США Джо Байдена работает с европейскими союзниками над ускорением доставки в Украину более совершенных систем противовоздушной обороны и других вооружений для защиты от агрессии РФ. Однако США пока не уточнили, о каком виде вооружений идет речь.
В то же время союзники по НАТО, в частности, Словакия, Польша и Румыния заявили о готовности передать военную помощь Украине, сообщает The Washington Post.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что Соединенные Штаты намерены вооружить правительство в Киеве "теми средствами, которые нужны украинцам и которые они очень хорошо используют".
Он отказался уточнить, какие виды оружия могут быть включены в следующую волну поставок.
"Некоторые из этих вооружений у нас есть, и мы их предоставляем. Некоторых из этих вооружений у нас нет, но мы знаем, что у других они есть, и мы также помогаем координировать их", – сказал Кирби.
Отмечается, что у Словакии есть хорошо знакомые украинцам зенитно-ракетные комплексы С-300, которые используются для сбивания самолетов противника.
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