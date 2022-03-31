Конфликт Путина и Шойгу: СМИ выяснили, почему растет напряжение между президентом и Минобороны РФ

Шойгу называли возможным преемником Путина / Фото Reuters

Провал вторжения России в Украину провоцирует рост напряженности между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и его министром обороны Сергеем Шойгу, который когда-то был одним из самых доверенных людей в окружении главы Кремля и, по слухам, даже должен был стать преемником российского президента.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников и разведку.

Данные разведки говорят об изоляции Путина. Кроме того, президента страны-агрессора якобы дезинформировали о ходе войны в Украине и потерях российской армии, поскольку боялись его реакции.

Отмечается, что Путин действительно мог не знать об участии в войне солдат-срочников. Также у Путина создали совершенно искаженные представления о недостаточной подготовленности украинских военных.

"Путин действительно не знал о призыве солдат-срочников, поэтому дурные вести о массовой гибели армейцев стали для него неприятным сюрпризом. Он также был введен в заблуждение о степени подготовки украинских военных, а также гражданского общества к приходу захватчиков на танках. Люди не хотят прихода российской власти, а армия не просто устояла, но и наносит контратакующие удары", – рассказали собеседники издания.

В Белом доме сообщили, что советники Путина якобы умалчивают не только о провале в наступлении на Украину, но и о реальных последствиях западных санкций. В то же время само издание сомневается, правда ли то, что глава Кремля не полностью информирован о ходе так называемой "военной спецоперации" в Украине.

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Как сообщал Главред, ранее СМИ заметили, что российский министр обороны Сергей Шойгу не появляется на публике длительное время.

В последний раз Шойгу появлялся в российских новостях 11 марта, когда он встретился с турецким коллегой Хулуси Акмаром. В тот же день Минобороны РФ рассказывало, что министр обороны страны-агрессора посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрика, где вручал награды российским оккупантам за участие в войне в Украине.

Позже в Сети всплыла информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу, а также Игоря Костюкова ‒ руководителя Главного управления Генштаба ВС РФ.

В конце марта в Минобороны РФ издали приказ о том, что до 30 марта необходимо ежедневно публиковать фото и текстовые материалы, из которых следует, что Шойгу находится на рабочем месте и руководит "спецоперацией в Украине". Документ подписал временно исполняющий обязанности министра обороны генерал Армии Булгаков.

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