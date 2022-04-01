"Отъехали всего 700 метров от дома": оккупанты расстреляли мать с ребенком под Киевом

Оккупанты расстреляли мать с ребенком под Киевом / УНИАН

В Гостомеле Киевской области российские оккупанты расстреляли автомобиль с женщиной и ребенком, мать погибла.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В Гостомеле оккупанты расстреляли авто с женщиной и ребенком: мать погибла, она проехала всего 700 метров от дома. Мать от ран погибла на месте, а неуправляемый автомобиль врезался в магазин", — отметила омбудсмен.

Напомним, 30 марта российские оккупанты убили студентку Национального педагогического университета им. М. Драгоманова Анастасию Тагирову. Они обстреляли автомобиль, в котором девушка вместе с другими волонтерами везла гуманитарную помощь в Чернигов.

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