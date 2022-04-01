Везла гуманитарную помощь в Чернигов: оккупанты расстреляли студентку НПУ им. М. Драгоманова

Анастасия Тагирова погибла в результате обстрела оккупантов / Фото facebook.com/npu.dragomanova, pixaby

В среду, 30 марта, российские оккупанты убили студентку Национального педагогического университета им. М. Драгоманова Анастасию Тагирову. Они обстреляли автомобиль, в котором девушка вместе с другими волонтерами везла гуманитарную помощь в Чернигов.

Настя училась на втором курсе факультета специального и инклюзивного образования, говорится на Facebook-странице учебного заведения.

"30 марта 2022 года она везла гуманитарную помощь в Чернигов, ее авто обстреляли на переправе перед выездом в город", – сказано в сообщении.

Коллектив вуза выразил соболезнования родным и близким девушки.

"Уверены, что виновные обязательно понесут наказание. А мы будем всегда помнить нашу добрую и красивую девочку. Светлая и вечная память ее душе", – отметили в университете.

Как сообщал Главред, российские захватчики расстреляли вблизи города Изюм автомобиль, в котором ехали муж, жена и их 3-летний ребенок. Никто из них не выжил. Трагедия произошла в воскресенье, 27 марта.

В Ирпене оккупанты расстреляли известного детского тренера по боксу Алексея Джунковского. В прошлом он был победителем матчевых встреч "Украина – Россия", "США – Украина", "Украина – Куба".

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