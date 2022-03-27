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Оккупанты жестоко расстреляли под Изюмом целую семью, среди погибших – 3-летний ребенок

27 марта 2022, 23:27

Родителей с маленьким ребенком расстреляли в их автомобиле посреди дороги.

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Оккупанты жестоко расстреляли под Изюмом целую семью / Telegram Харьковская областная прокуратура

Российские захватчики расстреляли вблизи города Изюм автомобиль, в котором ехали муж, жена и их 3-летний ребенок. Никто из них не выжил.

Трагедия произошла в воскресенье, 27 марта. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Автомобиль HONDA CRV, которым ехала семья, нашли на автодороге между селами Шевелевка и Гусаровка Изюмского района.

В прокуратуре начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, который совмещен с умышленным убийством.

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Никто из семьи не выжил / Telegram

Ранее сообщалось, что в Киевской области в Буче российские оккупанты расстреляли мужчину на глазах у его 14-летнего сына. Ранение получил и сам подросток.

Кроме этого, ранее на Запорожье кадыровцы сначала расстреляли, а затем переехали танком автомобиль Укрпочты, который развозил людям пенсии. Двое работников, которые были в авто, погибли.

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война в Украине вторжение России Изюм
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