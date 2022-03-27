"К мертвым собакам лучше относятся": Зеленский рассказал о "диком" отношении РФ к своим погибшим

Зеленский рассказал о "диком" отношении РФ к своим погибшим / офис президента

Украина неоднократно призывала РФ забрать с наших территорий трупы своих погибших оккупантов, однако Кремль игнорирует такие призывы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое отношение России к своим погибшим циничным и диким. Об этом глава Украинского государства сказал в интервью росСМИ.

"Мы хотим их передать, хотим отдать. Мы не хотим держать трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они сперва отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали. У нас у всех, наверное, было в жизни, когда уходили люди – даже не близкие. Но даже когда собака или кошка умирает, так не делают. Я не понимаю, честно, что люди думают. А особенно – что думают родители этих детей. Я не понимаю", – отметил президент Украины.

Такие действия РФ в отношении своих погибших военных Зеленский назвал дикостью, и отметил, что это может плохо закончиться для руководства России.

Также он отметил: если Кремль так относится к своим гражданам, то неудивительно, какое бесчеловечное отношение у них к гражданам других стран.

"Это же не скот. И почему это все страшно? Потому что если такое отношение к своим, то какое же тогда отношение ко всем остальным? А мы точно не свои для власти России", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ряду российских средств массовой информации. В России после этого закатили истерику и запретили публиковать это интервью, пригрозив последствиями.

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