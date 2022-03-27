Оккупанты хранят боеприпасы возле ЧАЭС, это грозит распространением радиации по всей Европе – ВСУ

Оккупанты хранят боеприпасы возле ЧАЭС/ youtube.com

Российские захватчики значительную часть боеприпасов хранят непосредственно вблизи Чернобыльской атомной электростанции. Из-за этого сохраняется риск повреждения изоляционных сооружений, а в таком случае в атмосферу неизбежно попадет значительное количество радиоактивной пыли.

Радиоактивная пыль может распространиться не только по территории Украины, но и других стран Европы. Об этом предупредили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что РФ ежедневно транспортирует своим оркам боеприпасы с их тыловой базы, которую оккупанты развернули в Наровлянском районе Гомельской области Беларуси. Перевозятся десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии и минометных боеприпасов.

При этом маршрут транспортного коридора врага проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений АЭС.

"Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем к городу Припять городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады", – отметили в Генштабе ВСУ.

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС горит лес. Ситуация с воздухом ухудшается. Критерии пожара в зоне отчуждения не должны превышать объемы 0,05-0,2 кв. км, но состояние площади пожаров превышает эти показатели в десятки раз.

Также сообщалось, что российские оккупанты, захватившие Чернобыльскую АЭС еще 24 февраля – в первый день войны России против Украины, выкопали окопы в Рыжем лесу в зоне ЧАЭС. Эта зона является наиболее зараженной радиацией.

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