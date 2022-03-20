На ЧАЭС удалось провести частичную ротацию: персонал работал около 600 часов

На ЧАЭС провели ротацию персонала

Сегодня, 20 марта на Чернобыльской АЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию людей. Работники находились на рабочих местах в течение 600 часов, сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

"20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, которые находились на территории оккупированной станции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, за этот день удалось вывезти 64 человека:

50 человек сменного персонала ЧАЭС,

9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной),

1 служащая Государственной службы чрезвычайных ситуаций,

4 "сталкеры".

Указано, что на замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и для обеспечения функционирования предприятия.

Там напомнили, что персонал, находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.

"Детали ротации будут предоставлены впоследствии", - добавляют в сообщении.

Напомним, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.

На ЧАЭС включились аварийные дизель-генераторы

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что на площадке включились аварийные дизель-генераторы, обеспечивающие питание систем, важных для безопасности. При лучших условиях запаса дизельного топлива на дизель-генераторах хватит на 48 часов.

В то же время, отмечается, что обесточивание ЧАЭС делает невозможным контроль параметров ядерной и радиационной безопасности на объектах предприятия.

Напомним, утром 9 марта сообщалось, что системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ. То, что происходит, уже прокомментировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк, назвав ситуацию "очень опасной".

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