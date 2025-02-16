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РФ запустила по Украине более 140 дронов и баллистику: есть пострадавшие

Мария Николишин
16 февраля 2025, 10:45
366
Силы противовоздушной обороны отработали по вражеским целям, сбив дроны.
РФ запустила по Украине более 140 дронов и баллистику: есть пострадавшие
Ночная атака РФ / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Россия запустила по Украине 143 дрона и две баллистические ракеты
  • Подтверждено сбитие 95 ударных БПЛА
  • В результате атаки есть повреждения в Киевской и Николаевской области

В ночь на 16 февраля страна-агрессор Россия запустила по Украине 143 дрона и две баллистические ракеты. ПВО сбила большинство беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 16 февраля противник атаковал 143 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что оккупанты запускали БПЛА с направлений - Орел, Брянск, Шаталово. Также россияне атаковали двумя баллистическими ракетами Одесскую область из оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 95 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов", - отметили в Воздушных силах.

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

В то же время, 46 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

РФ запустила по Украине более 140 дронов и баллистику: есть пострадавшие
Как отработала ПВО / фото: Воздушные Силы

Последствия атаки РФ по Украине

Сегодня ночью российские войска атаковали Киевскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Об этом сообщил и. о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник.

Силы противовоздушной обороны отработали по вражеским целям, сбив дроны. Пострадавших среди гражданского населения нет. Попаданий в критическую инфраструктуру также не зафиксировано.

Однако в результате атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складского помещения производства, а также разрушение его кровли. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Кроме того, поврежден один частный дом.

В Броварском районе зафиксировано повреждение шести частных домов. В них выбиты окна, разрушена часть кровли и посечены фасады.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 16 февраля враг совершил массовую атаку на город. В результате чего есть повреждения на объекте критической инфраструктуры, возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными.

"В результате атаки ранен 64-летний мужчина. Он был госпитализирован. Сейчас состояние пострадавшего - удовлетворительное", - добавил он.

РФ запустила по Украине более 140 дронов и баллистику: есть пострадавшие
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Кроме того, в результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены пять многоквартирных домов. Также повреждения получили по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.

  • Атака России 16 февраля
    Атака России 16 февраля фото: ГСЧС
  • Атака России 16 февраля
    Атака России 16 февраля фото: ГСЧС
  • Атака России 16 февраля
    Атака России 16 февраля фото: ГСЧС
  • Атака России 16 февраля
    Атака России 16 февраля фото: ГСЧС
  • Атака России 16 февраля
    Атака России 16 февраля фото: ГСЧС
  • Атака России 16 февраля
    Атака России 16 февраля фото: ГСЧС
  • Атака России 16 февраля
    Атака России 16 февраля фото: ГСЧС
  • Атака России 16 февраля
    Атака России 16 февраля фото: ГСЧС
  • Атака России 16 февраля
    Атака России 16 февраля фото: ГСЧС
  • Атака России 16 февраля
    Атака России 16 февраля фото: ГСЧС
  • Атака России 16 февраля
    Атака России 16 февраля фото: ГСЧС

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 14 февраля, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

Ночью 12 февраля Россия также атаковала Украину баллистикой и дронами. Повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в ночь на 12 февраля 2025 года враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М, зенитными управляемыми С-400 по Киеву и Кривому Рогу.

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Что такое Воздушные силы ВС Украины?

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

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