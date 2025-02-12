Россия запустила по Киеву баллистику и дроны: Зеленский отреагировал на жестокий удар РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничную российскую атаку по Киеву, которая состоялась ночью 12 февраля.
"Этой ночью Россия атаковала Украину баллистикой и дронами. Повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура. На местах работают все наши службы - помогают людям, ликвидируют последствия этого террора. К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким", - заявил президент.
Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не готовится к миру, но он продолжает убивать украинцев и разрушать города.
"Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны", - добавил Зеленский.
Ракетная атака 12 февраля
В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в ночь на 12 февраля 2025 года враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М, зенитными управляемыми С-400 по Киеву и Кривому Рогу.
"Также враг атаковал 123-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - отметили в ВСУ.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие шести баллистических ракет Искандер-М и 71-го ударного БпЛА типа Shahed.
Атака РФ по Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что 12 февраля РФ ударила ракетами по Киеву - в столице вспыхнули пожары, погиб человек. Стало известно, что в трех районах города есть разрушения - в Оболонском, Святошинском и Голосеевском. Погиб один человек, еще один - пострадал.
Накануне, 11 февраля, РФ ударила ракетами по Полтавщине. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района. В Нафтогазе сообщили, что в результате ракетного удара повреждения получили производственные мощности Группы Нафтогаз в Полтавской области.
Также известно, что РФ ночью запустила по Украине 124 дрона и 19 ракет. В ночь на 11 февраля 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный воздушный удар по Украине. В результате вражеской атаки пострадали Полтавская, Черниговская, Харьковская и Черкасская области.
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