Нефтеперерабатывающие заводы РФ под прицелом: в Defense Express раскрыли планы ВСУ

Относительно пораженных объектов в Саратове и области известно, что на одном из берегов реки Волга расположены нефтеперерабатывающие заводы.

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Украина атаковала мощности России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Згурца:

В феврале будет гораздо больше взрывов в России

Какие объекты готовятся атаковать ВСУ в РФ

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что дальнобойные дроны атаковали Саратовский НПЗ, а также базу, где хранится топливо для российских бомбардировщиков.

"В прошлом году произошло 80 важных атак нашими дальнобойными дронами по объектам России. За январь таких атак было 20, половина из которых была направлена на нефтеперерабатывающие и энергетические объекты России, а также на военные объекты. Сейчас видим, что динамика за февраль превысит январь, поскольку увеличивается количество дронов, которые приобщаются к ударным операциям", - отметил Згурец в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

По словам эксперта, относительно пораженных объектов в Саратове и области известно, что на одном из берегов реки Волга расположены нефтеперерабатывающие заводы. И сегодня был поражен нефтеперерабатывающий завод, а также база "Кристалл", где хранится топливо для российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

"В январе было осуществлено как минимум два удара по базе "Кристалл", в результате чего было уничтожено 14 резервуаров: 4 выгорели полностью, остальные пришли в негодность. Это означает, что два удара уничтожили 20% потенциала этой нефтяной базы. Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших перерабатывающих заводов России, с мощностью 7 миллионов тонн в год. Сейчас завод пылает. Последствия увидим позже, поскольку удары по этому заводу произошли не впервые. А через реку расположен аэродром, база "Энгельс", где дислоцируются стратегические бомбардировщики", - пояснил Згурец.

Что известно об украинском дроне / Инфографика: Главред

Директор компании Defense Express также добавил, что комплексные удары по нефтяным базам и аэродромам создают существенные риски для использования бомбардировщиков РФ.

"Влияние на стратегию россиян с использованием этих бомбардировщиков уже ощущается длительное время. Но понимаем, что нужно и дальше осуществлять системные массовые атаки", - подчеркнул Згурец.

Взрывы в России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что дроны атаковали аэродром и НПЗ в Саратовской области. В ночь на 11 февраля в России произошли взрывы. Параллельно с атакой на Энгельс, звуки взрывов были слышны в Саратове. По словам местных жителей, после взрывов, в районе местного НПЗ возник пожар.

Силы обороны поразили важный объект РФ. В Генштабе ВСУ сообщили, что высокоточный и скоординированный удар на Курщине привел к уничтожению пункта управления врага. Украинские военные осуществили эту операцию в рамках системной работы.

Стало известно, что в элитном ЖК в Москве прогремел взрыв. Как сообщает российский Telegram-канал Baza, целью взрыва якобы был президент Федерации бокса "ДНР" и создатель батальона "АрБат" 46-летний Армен Саркисян.

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