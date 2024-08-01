В Омске разразился масштабный пожар на нефтезаводе: что известно

Огонь уже охватил 300 квадратных метров российского предприятия.

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В Омске вспыхнул масштабный пожар на нефтезаводе/ коллаж: Главред, фото: скрин

В городе Омск в стране-агрессоре России вспыхнул масштабный пожар на территории нефтезавода в четверг, 1 августа.

Об этом сообщило на своем Telegram-канале российское издание Astra, которое позиционирует себя как независимое. Отмечается, что огонь уже охватил 300 квадратных метров предприятия. На месте работают силы российского МЧС.

"В Нефтяниках (район Омска - ред.) действительно происходит пожар на территории одного из предприятий. Сейчас задействованы силы этого предприятия и силы МЧС", - отмечается в сообщении. видео дня

Причина, по которой вспыхнул масштабный пожар, пока неизвестна.

Пожар на нефтезаводе в Омске/ скрин

Смотрите видео пожара на нефтезаводе в Омске:

Пожар на нефтезаводе в Омске/ скрин

Взрывы и пожары в России - последние новости

Ранее сообщалось, что ГУР мощно атаковало авиабазы в РФ - аналитики раскрыли впечатляющие последствия. В России заявляли, что якобы российская ПВО уничтожила неустановленное количество беспилотников над Саратовской и Рязанской областями.

30 августа стало известно, что в России вспыхнул мощный пожар на важном объекте Роскосмоса. Этот завод является ключевым звеном в производстве микросхем. Кроме того, он обеспечивает российских разведчиков системами управления.

Также ранее сообщалось, что в РФ снова пожаловались на атаку дронов в ночь на 31 августа. Как всегда, в Минобороны РФ сообщили, что российская "пе-ве-о" якобы уничтожила все дроны.

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