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ГУР мощно атаковало авиабазы в РФ: аналитики раскрыли впечатляющие последствия

Юлия Закрепа
28 июля 2024, 09:31
286
В России заявляли, что якобы российская ПВО уничтожила неустановленное количество беспилотников над Саратовской и Рязанской областями.
ГУР мощно атаковало авиабазы в РФ: аналитики раскрыли впечатляющие последствия
ВСУ нанесли удар по авиабазам в РФ / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Аналитики Института изучения войны сообщили, что в ночь на 27 июля украинские войска нанесли успешные удары с беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу и российским военным аэродромам в Саратовской, Рязанской и Мурманской областях.

Источники в украинских спецслужбах сообщили украинским СМИ, что удар нанесло Главное управление военной разведки (ГУР) Украины, говорится в отчете ISW.

Источники "Суспільного" сообщили, что на аэродроме "Дягилево" российские войска базируют неустановленное количество самолетов Ту-95, Ту-22, Ту-134 и Ил-78 (заправщик), а на Оленья беспилотники ГУР повредили стратегический бомбардировщик ТУ-22М3.

видео дня

Российские официальные лица, включая Министерство обороны (МО), утверждали, что российская ПВО уничтожила неустановленное количество беспилотников над Саратовской и Рязанской областями, хотя российские источники опубликовали кадры украинских беспилотников, работающих над городом Рязань.

Дополнительные источники сообщили "Суспільному", что 21 июля диверсионной деятельностью ГУР были повреждены вертолет Ми-28 и Ка-226 на авиастроительном предприятии в Московской области, а 24 июля уничтожен еще один вертолет Ми-8 на аэродроме Кряж в Самарской области.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью британскому изданию The Guardian, опубликованном 24 июля, заявил, что украинские беспилотники с начала полномасштабной операции обстреляли около 200 объектов критической инфраструктуры, связанной с материально-техническим обеспечением войск в тыловых районах России.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Взрывы в России

Напомним, что 28 июля в Курской области РФ прогремели взрывы, пылает нефтебаза. Очевидцы сообщили, что сначала были слышны звуки пролета беспилотников, а после взрывов начала пылать нефтебаза. Известно, что на нефтебазе после атаки дронов загорелось три резервуара.

В Крыму горит аэродром "Саки" и слышна детонация боеприпасов. Известно, что произошла серия взрывов в Новофедоровке, в районе Окуневки и Симферополе. По данным СМИ, на оккупированном полуострове горит аэродром "Саки" в Новофедоровке, где происходит мощная детонация боеприпасов.

ATACMS добили технику РФ на ремонте в Крыму. По данным издания, удар был нанесен 4 ракетами ATACMS. В результате была повреждена военная техника, которая находится на ремонте. Однако накануне коллаборационист и предатель Украины Сальдо заявил о сбитии двух ракет ATACMS, которые летели в Крым.

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