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Серьезный конкурент Винегрету: рецепт уникального салата из свеклы

Марина Фурман
6 марта 2025, 16:07
67
Салат готовится очень просто и достаточно быстро.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 60 минут
Порции Порции 3 порции
Кухня Кухня Интернациональная
салат из свеклы
Невероятно вкусный салат из свеклы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Свекла - овощ, который часто используют хозяйки на украинской кухне. Она прекрасно сочетается почти со всеми самыми разнообразными продуктами. Что ни добавишь к свекле - любые семечки, рыбу, грибочки - будет вкусно. Главред нашел рецепт салата из свеклы, который точно станет серьезным конкурентом традиционного Винегрета.

Этот рецепт идеально подходит как для повседневного питания, так и для праздников. Его опубликовали на Instagram-странице an.cookbook.

Ингредиенты:

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  • свекла - 2 шт;
  • маринованные огурцы - 120 г;
  • яйца вареные - 2 шт;
  • синий лук - 0,5 шт;
  • зелень;
  • майонез.

Сначала запеките или отварите свеклу и нарежьте кубиками. Отметим, что запеченный овощ будет сочным и мягким, что сделает салат не только вкусным, но и очень легким.

Если вы планируете запекать свеклу, заверните ее в фольгу и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на полтора часа.

Тем временем отварите яйца до готовности и нарежьте мелким кубиком.

Далее нужно очистить лук и измельчить его.

Не забудьте добавить маринованные огурцы.

Когда овощи и яйца будут нарезаны, смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, добавьте зелень и перемешайте.

Приятного аппетита!

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Чем полезна свекла?

Свекла защищает от ультрафиолета, повышает уровень гемоглобина, помогает при усталости, полезна беременным и людям, которые имеют когнитивные проблемы. Пищевая ценность свеклы делает ее полезной для тех, кто хочет похудеть или держать свое тело в желаемой форме. В 100 г вареного овоща всего 44 калории. Она содержит 2 г клетчатки, которая дает ощущение сытости и необходима для увеличения полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте.

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салат свекла
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