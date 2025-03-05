Нужен только 1 секретный ингредиент: шикарный рецепт самого быстрого салата в мире

Очень легкий рецепт салата за 5 минут, который покорит всех.

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Салат за 5 минут рецепт самый быстрый / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим очень вкусный, но главное быстрый рецепт изысканного салата с 1 секретным ингредиентом.

Настолько вкусный и легкий салат, что готовить его можно каждый день. А еще, такой салат точно понравится друзьям на вашем праздничном столе.

Салат с сыром косичка - рецепт

Вам понадобится:

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Сыр косичка - 120 гр

Огурцы свежие - 2 шт

Кукуруза - 1 банка

Майонез

Соль - по-вкусу

Сухарики

С банки кукурузы слить жидкость и переложить в тарелку.

Огурцы помыть, почистить и порезать небольшими кубиками.

Сыр косичка, наш секретный ингредиент для салата порезать на кубики.

Посолить по вкусу салат, заправить майонезом. Также для салата можно использовать греческий йогурт.

Салат с сыром косичка рецепт / depositphotos.com/ua

Сухарики можно купить готовые или приготовить самим. Нарезать несколько ломтиков батона на кубики, переложить в макет, добавить немного оливкового масла, соль и специи по вкусу. Завязать пакет, хорошо перемешать хлеб.

Разогреть сковороду и обжаривать сухарики 5 минут до готовности.

Шикарный рецепт быстрого салата готов.

Смотрите видео, как готовить салат с сыром косичка - рецепт:

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Кто такая diali_cooking? diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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