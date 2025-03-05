Нужен только 1 секретный ингредиент: шикарный рецепт самого быстрого салата в мире

Готовим очень вкусный, но главное быстрый рецепт изысканного салата с 1 секретным ингредиентом.
Настолько вкусный и легкий салат, что готовить его можно каждый день. А еще, такой салат точно понравится друзьям на вашем праздничном столе.
Салат с сыром косичка - рецепт
Вам понадобится:
- Сыр косичка - 120 гр
- Огурцы свежие - 2 шт
- Кукуруза - 1 банка
- Майонез
- Соль - по-вкусу
- Сухарики
С банки кукурузы слить жидкость и переложить в тарелку.
Огурцы помыть, почистить и порезать небольшими кубиками.
Сыр косичка, наш секретный ингредиент для салата порезать на кубики.
Посолить по вкусу салат, заправить майонезом. Также для салата можно использовать греческий йогурт.
Сухарики можно купить готовые или приготовить самим. Нарезать несколько ломтиков батона на кубики, переложить в макет, добавить немного оливкового масла, соль и специи по вкусу. Завязать пакет, хорошо перемешать хлеб.
Разогреть сковороду и обжаривать сухарики 5 минут до готовности.
Шикарный рецепт быстрого салата готов.
Смотрите видео, как готовить салат с сыром косичка - рецепт:
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