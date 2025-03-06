Бомбический салат из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике - рецепт

Чудесный рецепт салата из пекинской капусты.

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Салат из пекинской капусты - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт салата из пекинской капусты, который очень быстро и легко готовится. Этот салат из простых ингредиентов, но получается очень вкусным и необычным, а все благодаря аппетитной заправке.

Отметим, для этого салата можно приготовить домашний майонез, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Салат из пекинской капусты -рецепт

Ингредиенты:

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Пекинская капуста – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Перец сладкий или огурец – 1 шт.;

Яичные белки вареные – 4 шт.;

Заправка:

Яичные желтки вареные – 4 шт.;

Масло подсолнечное - 70 мл;

Сметана 20% - 2 ст. л.;

Горчица – 1 ч. л.;

Сок лимона – 1/4 шт.;

Соль, перец;

Сушеный чеснок – 1 ч. л.

Нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной терке, сладкий перец нарежьте соломкой.

Сварите яйца вкрутую, отделите желтки от белков, белки нарежьте на ломтики и добавьте к овощам.

Для заправки смешайте все необходимый ингредиенты.

Вылейте заправку на овощи, все хорошо перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат из пекинской капусты:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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