Бомбический салат из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике - рецепт

Предлагаем вам рецепт салата из пекинской капусты, который очень быстро и легко готовится. Этот салат из простых ингредиентов, но получается очень вкусным и необычным, а все благодаря аппетитной заправке.
Отметим, для этого салата можно приготовить домашний майонез, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Салат из пекинской капусты -рецепт
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 1 шт.;
- Морковь – 1 шт.;
- Перец сладкий или огурец – 1 шт.;
- Яичные белки вареные – 4 шт.;
- Заправка:
- Яичные желтки вареные – 4 шт.;
- Масло подсолнечное - 70 мл;
- Сметана 20% - 2 ст. л.;
- Горчица – 1 ч. л.;
- Сок лимона – 1/4 шт.;
- Соль, перец;
- Сушеный чеснок – 1 ч. л.
Нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной терке, сладкий перец нарежьте соломкой.
Сварите яйца вкрутую, отделите желтки от белков, белки нарежьте на ломтики и добавьте к овощам.
Для заправки смешайте все необходимый ингредиенты.
Вылейте заправку на овощи, все хорошо перемешайте и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат из пекинской капусты:
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Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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