Завернули и готово: потрясающий мясной рулет из простых ингредиентов

Если вам надоела магазинная колбаса, пришло время приготовить вкусный домашний рулет из фарша. Готовиться он просто, а на вкус получается изумительным: идеальное сочетание фарша, специй и сыра.
Кстати, рулет будет вкусным, как в горячем, так и в холодном виде, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Рулет из фарша - рецепт
Ингредиенты:
- Фарш из куриного бедра или голени – 1 кг;
- Лук – 1 шт.;
- Сладкий перец желтый – 1 шт.;
- Сладкий перец красный – 1 шт.;
- Соль, перец – по вкусу;
- Сушеный чеснок – 2 ч. л.;
- Паприка копченная – 1 ст. л.;
- Сыр – 200 г;
- Соус Наршараб – для смазки рулета
К фаршу добавьте натертый лук, соль, молотый перец и сушеный чеснок.
Перцы нарежьте на небольшие кубики, добавьте в фарш, и все хорошо перемешайте.
Разложите на столе рукав для запекания в два слоя и посыпьте паприкой.
Выложите на рукав фарш и аккуратно разровняйте.
Посыпьте фарш натертым сыром, сверните все в рулет при помощи рукава, завяжите с обеих сторон.
Запекайте блюдо при температуре 200 градусов 45 минут, затем откройте рукав, смажьте рулет соусом Наршараб и запекайте еще 10 минут.
Можно подавать на стол. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить мясной рулет из фарша:
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Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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