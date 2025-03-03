Завернули и готово: потрясающий мясной рулет из простых ингредиентов

Рецепт очень вкусного рулета, с которым не нужно долго возиться.

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Мясной рулет - рецепт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Рябенко

Если вам надоела магазинная колбаса, пришло время приготовить вкусный домашний рулет из фарша. Готовиться он просто, а на вкус получается изумительным: идеальное сочетание фарша, специй и сыра.

Кстати, рулет будет вкусным, как в горячем, так и в холодном виде, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Рулет из фарша - рецепт

Ингредиенты:

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Фарш из куриного бедра или голени – 1 кг;

Лук – 1 шт.;

Сладкий перец желтый – 1 шт.;

Сладкий перец красный – 1 шт.;

Соль, перец – по вкусу;

Сушеный чеснок – 2 ч. л.;

Паприка копченная – 1 ст. л.;

Сыр – 200 г;

Соус Наршараб – для смазки рулета

К фаршу добавьте натертый лук, соль, молотый перец и сушеный чеснок.

Перцы нарежьте на небольшие кубики, добавьте в фарш, и все хорошо перемешайте.

Разложите на столе рукав для запекания в два слоя и посыпьте паприкой.

Выложите на рукав фарш и аккуратно разровняйте.

Посыпьте фарш натертым сыром, сверните все в рулет при помощи рукава, завяжите с обеих сторон.

Запекайте блюдо при температуре 200 градусов 45 минут, затем откройте рукав, смажьте рулет соусом Наршараб и запекайте еще 10 минут.

Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить мясной рулет из фарша:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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