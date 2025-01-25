Покорит всех и сразу: закусочный рулет Крабовая Петти - рецепт

Шикарный и очень вкусный крабовый рулет. Закуска, которую точно сметают первой со стола.
Приготовив такой рулет, многие ваши гости будут просить рецепт.
Крабовый рулет - рецепт с лавашом
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Яйца - 4 штуки
- Огурцы - 2 штуки
- Крабовые палочки - 1 упаковка
- Плавленый сырок - 3 штуки
- Соус тартар или цезарь
1. Лаваш достаем из пакета, разделяем на 2 равных части. Смазать 1 лист лаваша соусом Цезарь или Тартар.
2. Натереть на мелкой терке 3 плавленых сырка и посыпать лаваш.
3. Натереть на мелкой терке крабовые палочки. Крабовые палочки должны быть не замороженные. Можно выбрать крабовое мясо, все зависит от вашего бюджета.
4. Также яйца отварить до готовности, они должны быть вкрутую. Остудить и почистить. Натереть на терке.
5. Выложить на плавленый сырок крабовые палочки, следующим слоем яйца.
6. Накрыть вторым слоем лаваша. Вновь смазать соусом. Натереть на терке 2 огурца и посыпать лаваш.
7. Все аккуратно свернуть в рулет. Можно упаковать в пищевую пленку и отправить в холодильник на 60 минут, потом порционно нарезать. Можно сразу рулет из лаваша с крабовыми палочками порезать и подавать к столу порционно.
Смотрите видео, как готовить закусочный рулет - рецепт:
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