Берем картофель и готовим новый рецепт: деруны за 5 минут

Рецепт хрустящих и сочных дерунов, которые просто тают во рту.

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Рецепт хрустящих дерунов / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Шикарные украинские деруны по-новому рецепту. Хрустящая корочка и сочность таких дерунов просто зашкаливает.

Самое главное, рецепт дерунов займет у вас не больше 5 минут.

Теперь не нужно стоять у терки 20 минут. Нужен ваш блендер и немного времени для жарки дерунов.

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Быстрые и хрустящие деруны - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 5 штук среднего размера

Яйца - 1 шт

Лук - 1 штука среднего размера

Соль, специи по вкусу

Сметана

Картошку на деруны помыть, почистить и порезать на кубики.

Лук почистить, порезать на дольки.

Отправить в ваш блендер часть картофеля и половину лука. Готовим тесто на деруны в 2 подхода.

Картофель не нужно отжимать руками, но жарить хрустящие деруны стоит сразу.

Хрустящие деруны рецепт / depositphotos.com/ua

К полученному тесту для дерунов добавить соль, специи по вкусу и 1 яйца.

Сразу перемешать тесто для дерунов до однородности.

Разогреть хорошо сковороду для жарки, влить немного масла и столовой ложкой выложить тесто для дерунов.

Жарить хрустящие деруны по 2 минуты с каждой стороны.

Выложить деруны на салфетку, чтобы промокнуть оставшееся масло и подавать к столу со сметаной, икрой или любимыми начинками.

Смотрите видео, как готовить вкусные и хрустящие деруны - рецепт:

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Кто такая alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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