Берем картофель и готовим новый рецепт: деруны за 5 минут

Шикарные украинские деруны по-новому рецепту. Хрустящая корочка и сочность таких дерунов просто зашкаливает.
Самое главное, рецепт дерунов займет у вас не больше 5 минут.
Теперь не нужно стоять у терки 20 минут. Нужен ваш блендер и немного времени для жарки дерунов.
Быстрые и хрустящие деруны - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 5 штук среднего размера
- Яйца - 1 шт
- Лук - 1 штука среднего размера
- Соль, специи по вкусу
- Сметана
Картошку на деруны помыть, почистить и порезать на кубики.
Лук почистить, порезать на дольки.
Отправить в ваш блендер часть картофеля и половину лука. Готовим тесто на деруны в 2 подхода.
Картофель не нужно отжимать руками, но жарить хрустящие деруны стоит сразу.
К полученному тесту для дерунов добавить соль, специи по вкусу и 1 яйца.
Сразу перемешать тесто для дерунов до однородности.
Разогреть хорошо сковороду для жарки, влить немного масла и столовой ложкой выложить тесто для дерунов.
Жарить хрустящие деруны по 2 минуты с каждой стороны.
Выложить деруны на салфетку, чтобы промокнуть оставшееся масло и подавать к столу со сметаной, икрой или любимыми начинками.
Смотрите видео, как готовить вкусные и хрустящие деруны - рецепт:
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