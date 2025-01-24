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Берем картофель и готовим новый рецепт: деруны за 5 минут

Мария Тупик
24 января 2025, 10:44
71
Рецепт хрустящих и сочных дерунов, которые просто тают во рту.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт хрустящих дерунов
Рецепт хрустящих дерунов / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Шикарные украинские деруны по-новому рецепту. Хрустящая корочка и сочность таких дерунов просто зашкаливает.

Самое главное, рецепт дерунов займет у вас не больше 5 минут.

Теперь не нужно стоять у терки 20 минут. Нужен ваш блендер и немного времени для жарки дерунов.

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Быстрые и хрустящие деруны - рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка - 5 штук среднего размера
  • Яйца - 1 шт
  • Лук - 1 штука среднего размера
  • Соль, специи по вкусу
  • Сметана

Картошку на деруны помыть, почистить и порезать на кубики.

Лук почистить, порезать на дольки.

Отправить в ваш блендер часть картофеля и половину лука. Готовим тесто на деруны в 2 подхода.

Картофель не нужно отжимать руками, но жарить хрустящие деруны стоит сразу.

Хрустящие деруны рецепт
Хрустящие деруны рецепт / depositphotos.com/ua

К полученному тесту для дерунов добавить соль, специи по вкусу и 1 яйца.

Сразу перемешать тесто для дерунов до однородности.

Разогреть хорошо сковороду для жарки, влить немного масла и столовой ложкой выложить тесто для дерунов.

Жарить хрустящие деруны по 2 минуты с каждой стороны.

Выложить деруны на салфетку, чтобы промокнуть оставшееся масло и подавать к столу со сметаной, икрой или любимыми начинками.

Смотрите видео, как готовить вкусные и хрустящие деруны - рецепт:

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alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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