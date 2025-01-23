Нужна всего 1 капуста: супер шикарный рецепт полезного салата

Приготовить очень полезный салат с капустой. Недооцененная фиолетовая капуста очень богата на витамины, которые так нужны нашему организму.
Готовим полезный рецепт салата за 3 минуты. Салат из фиолетовой капусты, кстати в ней в 5 раз больше витамина С, чем в обычной.
Салат с фиолетовой капустой - рецепт
Вам понадобится:
- Капуста - 300 гр
- Морковь - 2 шт
- Яблоки - 1 шт
- Оливковое масло
- Орехи и семена тыквы - 50 гр
- Лимонный сок
- Соль - по вкусу
Капусту хорошо промыть, и мелко нашинковать. Можно немного помять руками, чтобы стала мягче.
Морковь выбирайте сладкую и сочную. Почистить морковку, и порезать соломкой.
Яблоко помыть, вырезать серединку и порезать на тоненькие кусочки или квадратиками.
Кто любит с кожурой, яблоко будет хорошо сочетаться в салате.
Добавить сок лимона, полить оливковым маслом и посолить по вкусу.
Выложить салат на тарелку для подачи и посыпать орехами и семенами.
Смотрите видео, как готовить вкусный салат с фиолетовой капустой - рецепт:
@diana_kulikovska Салат із фіолетової капусти, до речі у ній в 5 р більше вітаміну С ніж у звичайній? Для салату: -300 г капусти -2 моркви -1яблуко -1 ст л олії оливкової -50 г горіхів і зернят -лимоний сік і сіль за смаком Смачного?? #салат#салатик#салатзкапусти#капуста#рецепти♬ оригінальний звук - diana_kulikovska
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Кто такая diana_kulikovska?
diana_kulikovska - популярный кулинарный блогер в соцсети TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diana_kulikovska подписаны более 14 тысяч пользователей соцсети TikTok.
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