Нужна всего 1 капуста: супер шикарный рецепт полезного салата

Салат с синей капустой настолько вкусный, что оторваться невозможно.

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Салат с фиолетовой капустой рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Приготовить очень полезный салат с капустой. Недооцененная фиолетовая капуста очень богата на витамины, которые так нужны нашему организму.

Готовим полезный рецепт салата за 3 минуты. Салат из фиолетовой капусты, кстати в ней в 5 раз больше витамина С, чем в обычной.

Салат с фиолетовой капустой - рецепт

Вам понадобится:

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Капуста - 300 гр

Морковь - 2 шт

Яблоки - 1 шт

Оливковое масло

Орехи и семена тыквы - 50 гр

Лимонный сок

Соль - по вкусу

Капусту хорошо промыть, и мелко нашинковать. Можно немного помять руками, чтобы стала мягче.

Морковь выбирайте сладкую и сочную. Почистить морковку, и порезать соломкой.

Яблоко помыть, вырезать серединку и порезать на тоненькие кусочки или квадратиками.

Кто любит с кожурой, яблоко будет хорошо сочетаться в салате.

Салат с капустой и морковью рецепт / depositphotos.com/ua

Добавить сок лимона, полить оливковым маслом и посолить по вкусу.

Выложить салат на тарелку для подачи и посыпать орехами и семенами.

Смотрите видео, как готовить вкусный салат с фиолетовой капустой - рецепт:

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Кто такая diana_kulikovska? diana_kulikovska - популярный кулинарный блогер в соцсети TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diana_kulikovska подписаны более 14 тысяч пользователей соцсети TikTok.

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