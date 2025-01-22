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Закуска, которую всегда первую съедают: новый рецепт

Мария Тупик
22 января 2025, 15:48
85
Рецепт вкуснейшей закуски с грибами. Попробуйте приготовить изумительное блюдо.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 10 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Шикарная закуска из грибов рецепт
Шикарная закуска из грибов рецепт / Коллаж Главред, фото pixabay, depositphotos.com/ua

Готовим шикарную закуску с грибами. Такая намазка из грибов получается очень нежная.

Восторг ваших гостей от такого рецепта точно обеспечен. Попробуйте приготовить.

Намазка для закуски - рецепт

Вам понадобится:

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  • Грибы - 300 гр
  • Лук - 1 шт
  • Масло сливочное
  • Крем сыр
  • Багет или гренки

Грибы промыть, почистить и порезать небольшими ломтиками.

Лук почистить, нарезать на мелкие кусочки, или нашинковать.

Разогреть сковороду, добавить 1 кусочек сливочного масла и высыпать лук.

Обжариваем лук до золотистой корочки и добавляем грибы.

Посолить, поперчить и перемешать грибы с луком. Жарим до готовности до 10 минут.

Когда грибы и лук готов, добавляем в сковороду крем сыр. Выбираем любой, но без добавок.

Закуска с грибами и багетом рецепт
Закуска с грибами и багетом рецепт / depositphotos.com/ua

Хорошо перемешать готовую намазку и выключить сковороду.

Багет или гренки подсушить на сухой сковороде.

На каждый ломтик намазать вкуснейшую закуску и подавать сразу к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусную намазку - рецепт:

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alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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