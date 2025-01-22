Закуска, которую всегда первую съедают: новый рецепт

Рецепт вкуснейшей закуски с грибами. Попробуйте приготовить изумительное блюдо.

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Шикарная закуска из грибов рецепт / Коллаж Главред, фото pixabay, depositphotos.com/ua

Готовим шикарную закуску с грибами. Такая намазка из грибов получается очень нежная.

Восторг ваших гостей от такого рецепта точно обеспечен. Попробуйте приготовить.

Намазка для закуски - рецепт

Вам понадобится:

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Грибы - 300 гр

Лук - 1 шт

Масло сливочное

Крем сыр

Багет или гренки

Грибы промыть, почистить и порезать небольшими ломтиками.

Лук почистить, нарезать на мелкие кусочки, или нашинковать.

Разогреть сковороду, добавить 1 кусочек сливочного масла и высыпать лук.

Обжариваем лук до золотистой корочки и добавляем грибы.

Посолить, поперчить и перемешать грибы с луком. Жарим до готовности до 10 минут.

Когда грибы и лук готов, добавляем в сковороду крем сыр. Выбираем любой, но без добавок.

Закуска с грибами и багетом рецепт / depositphotos.com/ua

Хорошо перемешать готовую намазку и выключить сковороду.

Багет или гренки подсушить на сухой сковороде.

На каждый ломтик намазать вкуснейшую закуску и подавать сразу к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусную намазку - рецепт:

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Кто такая alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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