Закуска, которую всегда первую съедают: новый рецепт

Готовим шикарную закуску с грибами. Такая намазка из грибов получается очень нежная.
Восторг ваших гостей от такого рецепта точно обеспечен. Попробуйте приготовить.
Намазка для закуски - рецепт
Вам понадобится:
- Грибы - 300 гр
- Лук - 1 шт
- Масло сливочное
- Крем сыр
- Багет или гренки
Грибы промыть, почистить и порезать небольшими ломтиками.
Лук почистить, нарезать на мелкие кусочки, или нашинковать.
Разогреть сковороду, добавить 1 кусочек сливочного масла и высыпать лук.
Обжариваем лук до золотистой корочки и добавляем грибы.
Посолить, поперчить и перемешать грибы с луком. Жарим до готовности до 10 минут.
Когда грибы и лук готов, добавляем в сковороду крем сыр. Выбираем любой, но без добавок.
Хорошо перемешать готовую намазку и выключить сковороду.
Багет или гренки подсушить на сухой сковороде.
На каждый ломтик намазать вкуснейшую закуску и подавать сразу к столу.
Смотрите видео, как готовить вкусную намазку - рецепт:
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alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
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