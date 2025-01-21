Самый недорогой салат: рецепт, который полюбят все

Вкусный и очень бюджетный рецепт салата. Попробуйте новое блюдо.

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Очень недорогой рецепт салата / Коллаж Главред, фото goodfon

Приготовить очень вкусный бюджетный салат из ингредиентов, которые есть практически в каждом холодильнике.

Рецепт салата настолько простой, что его полюбят все. Такой салат подойдет и на каждый день, и в качестве празднования для угощения ваших гостей.

Просто и бюджетный салат - рецепт

Вам понадобится:

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Куриное филе 300 грн

Яйца 3-4 шт

Соленые огурцы - 3 шт

Зеленый горошек - 100 грн

Маринованный лук

Майонез

Соль

Куриное филе заранее отварить до готовности, желательно остудить в бульоне, чтобы мясо было сочное и не сухое.

Разделить куриное филе на кусочки или порезать.

Яйца также отварить предварительно 10 минут, остудить и почистить. Порезать кубиками.

Соленые огурцы порезать на красивые пластины или соломкой, как у вас получится.

Шикарный салат на каждый день недорого рецепт / goodfon

Добавить к салату зеленый горошек.

Следом отправить в салат маринованный лук. Можно салатный фиолетовый.

Соединить все ингредиенты и заправить майонезом.

Очень бюджетный, вкусный и легкий рецепт салат с куриным филе готов.

Смотрите видео, как приготовить недорогой салат рецепт:

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