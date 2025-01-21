Самый недорогой салат: рецепт, который полюбят все

Приготовить очень вкусный бюджетный салат из ингредиентов, которые есть практически в каждом холодильнике.
Рецепт салата настолько простой, что его полюбят все. Такой салат подойдет и на каждый день, и в качестве празднования для угощения ваших гостей.
Просто и бюджетный салат - рецепт
Вам понадобится:
- Куриное филе 300 грн
- Яйца 3-4 шт
- Соленые огурцы - 3 шт
- Зеленый горошек - 100 грн
- Маринованный лук
- Майонез
- Соль
Куриное филе заранее отварить до готовности, желательно остудить в бульоне, чтобы мясо было сочное и не сухое.
Разделить куриное филе на кусочки или порезать.
Яйца также отварить предварительно 10 минут, остудить и почистить. Порезать кубиками.
Соленые огурцы порезать на красивые пластины или соломкой, как у вас получится.
Добавить к салату зеленый горошек.
Следом отправить в салат маринованный лук. Можно салатный фиолетовый.
Соединить все ингредиенты и заправить майонезом.
Очень бюджетный, вкусный и легкий рецепт салат с куриным филе готов.
Смотрите видео, как приготовить недорогой салат рецепт:
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