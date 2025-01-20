Самый полезный салат: не нужно ничего варить и жарить - простой рецепт

Обязательно приготовьте – это очень вкусный рецепт салата.

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Очень легкий салат - рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon

Готовим очень вкусный и полезный салат. Изумительный рецепт блюда на все случаи жизни.

Салат готовится без майонеза, мяса или рыбных продуктов. Но такой рецепт настолько вкусный, что его первым разметут с вашего стола.

Легкий салат - рецепт приготовления

Вам понадобится:

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Салат или микс салата (руккола, листья салата, шпинат)

Черри помидоры - 100 гр

Оливки

Огурец - 2 шт

Сыр Фета

Греческий йогурт - 3 столовых ложки

Горчица в зернах

Листья салат можно купить уже готовые, или промыть отдельно зелень рукколу, шпинат, салат. Обязательно зелень обсушить и переложить в тарелку для подачи.

К листьям салата добавить оливки.

Помыть 2 огурца, можно почистить и порезать соломкой.

Огурцы переложить к салату.

Быстрый рецепт салата / goodfon

Сделать заправку. К 3 столовым ложкам греческого йогурта добавить немного соли горчицу в зернах. Хорошо перемешать и полить салат.

В самом конце добавляем сыр Фета. Сыр порезать на небольшие кубики и красиво распределить в салате.

Салат можно полить 1 ломтиком лимона и сразу подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить быстрый и легкий салат рецепт:

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Кто такая alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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