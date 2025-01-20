Самый полезный салат: не нужно ничего варить и жарить - простой рецепт

Готовим очень вкусный и полезный салат. Изумительный рецепт блюда на все случаи жизни.
Салат готовится без майонеза, мяса или рыбных продуктов. Но такой рецепт настолько вкусный, что его первым разметут с вашего стола.
Легкий салат - рецепт приготовления
Вам понадобится:
- Салат или микс салата (руккола, листья салата, шпинат)
- Черри помидоры - 100 гр
- Оливки
- Огурец - 2 шт
- Сыр Фета
- Греческий йогурт - 3 столовых ложки
- Горчица в зернах
Листья салат можно купить уже готовые, или промыть отдельно зелень рукколу, шпинат, салат. Обязательно зелень обсушить и переложить в тарелку для подачи.
К листьям салата добавить оливки.
Помыть 2 огурца, можно почистить и порезать соломкой.
Огурцы переложить к салату.
Сделать заправку. К 3 столовым ложкам греческого йогурта добавить немного соли горчицу в зернах. Хорошо перемешать и полить салат.
В самом конце добавляем сыр Фета. Сыр порезать на небольшие кубики и красиво распределить в салате.
Салат можно полить 1 ломтиком лимона и сразу подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить быстрый и легкий салат рецепт:
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alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
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