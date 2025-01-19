Нужна всего 1 банка секретного ингредиента: шикарный рецепт закуски за 2 минуты

У вас гости на пороге, а вы стол не успели приготовить, тогда этот рецепт закуски точно для вас. Шикарная намазка с секретным ингредиентом.
Такая намазка с тунцом покорит каждого вашего гостя.
Намазка с тунцом за 1 минуту - рецепт закуски
Вам понадобится:
- Тунец - 1 банка
- Оливки
- Крем-сыр (желательно Philadelphia)
- Укроп
- Багет гречневый
- Оливковое масло
Упаковку крем сыра переложить в глубокую тарелку.
Тунец открыть, слить жидкость и добавить к крем сыру.
Часть оливок мелко порезать и также добавить в тарелку.
Перемешать намазку из тунца. Далее добавить немного зелени.
Нарезаем багет на тоненькие кусочки.
Деко застелить пергаментом, выложить кусочки багета и полить оливковым маслом.
Духовку предварительно разогреть до 200 градусов. Отправить багет на 5-7 минут, чтобы была хрустящая корочка. Время определить стоит по состоянию вашей духовки.
Достаем хрустящие кусочки багета, добавляем на каждый намазку и сразу подаем к столу.
Шикарная закуска за минуту готова.
Смотрите видео, как готовить закуску из тунца за 1 минуту - рецепт:
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