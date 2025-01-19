Нужна всего 1 банка секретного ингредиента: шикарный рецепт закуски за 2 минуты

Очень вкусная закуска на стол. Гренки с намазкой из тунца рецепт.

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Вкусная и легкая закуска за 1 минуту - рецепт / Коллаж Главред, фото pixabay, скрин с видео

У вас гости на пороге, а вы стол не успели приготовить, тогда этот рецепт закуски точно для вас. Шикарная намазка с секретным ингредиентом.

Такая намазка с тунцом покорит каждого вашего гостя.

Намазка с тунцом за 1 минуту - рецепт закуски

Вам понадобится:

видео дня

Тунец - 1 банка

Оливки

Крем-сыр (желательно Philadelphia)

Укроп

Багет гречневый

Оливковое масло

Упаковку крем сыра переложить в глубокую тарелку.

Тунец открыть, слить жидкость и добавить к крем сыру.

Часть оливок мелко порезать и также добавить в тарелку.

Перемешать намазку из тунца. Далее добавить немного зелени.

Нарезаем багет на тоненькие кусочки.

Деко застелить пергаментом, выложить кусочки багета и полить оливковым маслом.

Намазка из тунца - рецепт / pixabay

Духовку предварительно разогреть до 200 градусов. Отправить багет на 5-7 минут, чтобы была хрустящая корочка. Время определить стоит по состоянию вашей духовки.

Достаем хрустящие кусочки багета, добавляем на каждый намазку и сразу подаем к столу.

Шикарная закуска за минуту готова.

Смотрите видео, как готовить закуску из тунца за 1 минуту - рецепт:

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Кто такая alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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