Роскошный завтрак за 10 минут: улетная закуска из лаваша - рецепт

Очень вкусный рецепт из лаваша. Простой и легкий завтрак.

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Рецепт из лаваша - как готовить / Коллаж Главред, фото goodfon.ru

Утром совсем нет времени готовить завтрак, тогда такой рецепт точно для вас. Невозможно вкусная и полезная закуска, которая подойдет и для завтрака, и для вашего праздничного стола.

Вкусный хрустящий лаваш, изумительная начинка и немного вашего времени, чтобы гости насладились вкусной закуской.

Закуска из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

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Лаваш круглый или тортилья - 1 упаковка

Твердый сыр - 150 гр

Плавленый сыр - 3 шт

Помидор - 1 шт

Огурец - 1 шт

Готовим вкусную закуску из лаваша. Натереть на крупной терке твердый сыр.

На мелкой терке натереть плавленый сырок.

Тонко нарезать ломтиками помидор.

Пожеланию можно добавить огурец. Натереть его на крупной терке или нарезать очень тонкими слайсами.

Выложить 1 лист лаваша или тортильи. Обильно посыпаем твердым сыром, наверх плавленым сыром.

Завтрак из лаваша - пошаговый рецепт / goodfon.ru

Далее красиво уложить помидор и огурец. По желанию можно добавлять кукурузу, авокадо.

Аккуратно свернуть лаваш и отправить на сухую сковороду. Если имеете гриль, обжарить лаваш на гриле.

Разрезать лаваш на 2 части и подавать теплым и хрустящим к столу.

Смотрите видео, как готовить завтрак из лаваша - рецепт:

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Кто такая yulia_smachno_tyt? yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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