Весенний салат за 5 минут, для которого ничего не нужно варить

Предлагаем вам рецепт очень простого и быстрого салата, с которым справится даже ребенок. Благодаря овощам он получается свежим, идеально для начала весны, чтобы подкрепить организм витаминами.
Кстати, вместо картофельной соломки можно использовать чипсы, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.
Весенний салат – рецепт
Ингредиенты:
- салями
- перец болгарский
- огурец
- томаты
- кукуруза
- картофельная соломка
- лук зеленый
- майонез и специи по вкусу
Нарежьте соломкой салями, перец, огурцы и томаты.
Добавьте консервированную кукурузу, зеленый лук и картофельную соломку.
Посолите, поперчите, заправьте майонезом и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить весенний салат:
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Кто такая vistovska_cooking?
vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.
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