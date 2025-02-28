Весенний салат за 5 минут, для которого ничего не нужно варить

Весенний салат, который готовится проще простого.

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Весенний салат - рецепт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vistovska_cooking/

Предлагаем вам рецепт очень простого и быстрого салата, с которым справится даже ребенок. Благодаря овощам он получается свежим, идеально для начала весны, чтобы подкрепить организм витаминами.

Кстати, вместо картофельной соломки можно использовать чипсы, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.

Весенний салат – рецепт

Ингредиенты:

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салями

перец болгарский

огурец

томаты

кукуруза

картофельная соломка

лук зеленый

майонез и специи по вкусу

Нарежьте соломкой салями, перец, огурцы и томаты.

Добавьте консервированную кукурузу, зеленый лук и картофельную соломку.

Посолите, поперчите, заправьте майонезом и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить весенний салат:

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Кто такая vistovska_cooking? vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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