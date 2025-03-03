Паштет, который тает во рту: идеальный рецепт за 5 минут

Готовим очень вкусную намазку из скумбрии. Паштет настолько вкусный, что будут просить добавку.
Паштет из скумбрии готовить очень просто, и много времени возиться у плиты не стоит.
Намазка-паштет из скумбрии - рецепт
Вам понадобится:
- Скумбрия копченая - 1 шт
- Крем-сыр – 50 гр
- Яйца – 1 шт
- Горчица в зернах – 1 ч л;
- Сок лимона - по вкусу
- Чеснок – 1 маленький зубчик
Скумбрию хорошо очистить от шкурки и костей.
Переложить филе скумбрии в блендер.
Предварительно отварить 1 яйцо, почистить и порезать. Добавить в блендер.
Добавить горчицу и лимонный сок.
1 зубчик чеснока по вкусу почистить и отправить в блендер.
Также добавить крем-сыр, можно Филадельфию.
Если любите, чтобы паштет таял во рту, стоит добавить 50 гр сливочного масла.
Взбиваем до однородного состояния паштет из скумбрии.
Переложить в красивую тарелку для подачи паштет.
Подаем паштет охлажденным с багетом или гренками.
Смотрите видео, как готовить вкусный паштет за 5 минут рецепт:
Читайте также:
- Незабываемо вкусная намазка из 2 ингредиентов: очень вкусный рецепт
- Родные будут просить еще: рецепт очень вкусных пирожков с необычной начинкой
- Будут просить еще и еще: рецепт бомбической закуски родом из Черновцов
Кто такая valya__saenko?
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред