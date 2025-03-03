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Паштет, который тает во рту: идеальный рецепт за 5 минут

Мария Тупик
3 марта 2025, 15:22
72
Очень вкусный рецепт закуски, которая покорит всех. Рецепт приготовления паштета очень простой.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт паштета - быстрый за 5 минут
Рецепт паштета - быстрый за 5 минут / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скрин с видео

Готовим очень вкусную намазку из скумбрии. Паштет настолько вкусный, что будут просить добавку.

Паштет из скумбрии готовить очень просто, и много времени возиться у плиты не стоит.

Намазка-паштет из скумбрии - рецепт

Вам понадобится:

видео дня
  • Скумбрия копченая - 1 шт
  • Крем-сыр – 50 гр
  • Яйца – 1 шт
  • Горчица в зернах – 1 ч л;
  • Сок лимона - по вкусу
  • Чеснок – 1 маленький зубчик

Скумбрию хорошо очистить от шкурки и костей.

Переложить филе скумбрии в блендер.

Предварительно отварить 1 яйцо, почистить и порезать. Добавить в блендер.

Добавить горчицу и лимонный сок.

1 зубчик чеснока по вкусу почистить и отправить в блендер.

Также добавить крем-сыр, можно Филадельфию.

Рецепт намазки из паштет
Рецепт намазки из паштет / Скрин с видео

Если любите, чтобы паштет таял во рту, стоит добавить 50 гр сливочного масла.

Взбиваем до однородного состояния паштет из скумбрии.

Переложить в красивую тарелку для подачи паштет.

Подаем паштет охлажденным с багетом или гренками.

Смотрите видео, как готовить вкусный паштет за 5 минут рецепт:

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Кто такая valya__saenko?

valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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