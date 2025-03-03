Паштет, который тает во рту: идеальный рецепт за 5 минут

Очень вкусный рецепт закуски, которая покорит всех. Рецепт приготовления паштета очень простой.

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Рецепт паштета - быстрый за 5 минут / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скрин с видео

Готовим очень вкусную намазку из скумбрии. Паштет настолько вкусный, что будут просить добавку.

Паштет из скумбрии готовить очень просто, и много времени возиться у плиты не стоит.

Намазка-паштет из скумбрии - рецепт

Вам понадобится:

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Скумбрия копченая - 1 шт

Крем-сыр – 50 гр

Яйца – 1 шт

Горчица в зернах – 1 ч л;

Сок лимона - по вкусу

Чеснок – 1 маленький зубчик

Скумбрию хорошо очистить от шкурки и костей.

Переложить филе скумбрии в блендер.

Предварительно отварить 1 яйцо, почистить и порезать. Добавить в блендер.

Добавить горчицу и лимонный сок.

1 зубчик чеснока по вкусу почистить и отправить в блендер.

Также добавить крем-сыр, можно Филадельфию.

Рецепт намазки из паштет / Скрин с видео

Если любите, чтобы паштет таял во рту, стоит добавить 50 гр сливочного масла.

Взбиваем до однородного состояния паштет из скумбрии.

Переложить в красивую тарелку для подачи паштет.

Подаем паштет охлажденным с багетом или гренками.

Смотрите видео, как готовить вкусный паштет за 5 минут рецепт:

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Кто такая valya__saenko? valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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