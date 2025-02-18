Простой рецепт свеклы по-корейски: невероятная закуска готовится за 10 минут

Морковь по-корейски - закуска, которую любят украинцы, но не все знают, что таким образом можно готовить и другие овощи, в частности свеклу.

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Простая и полезная закуска из свеклы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Овощи в меню - это всегда хорошая идея. Если же вам надоела традиционная морковь по-корейски, тогда Главред рекомендует приготовить из свеклы замечательную закуску.

Кулинарный блогер @yuliia.senych поделилась на своей странице в Instagram рецептом свеклы по-корейски, который станет отличным дополнением как к повседневному меню, так и к праздничному столу.

Ингредиенты:

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свекла 500 г;

соль 0,5 ч.л;

уксус (блогерша брала винный) 2 ст.л;

масло 4 ст.л;

чеснок 2-3 зубчика;

сахар 1 ч.л;

специи- перец черный/красный;

кориандр (если есть);

мускатный орех (на кончике ножа).

Сначала очистите свеклу от кожуры и натрите ее. Затем на мелкой терке измельчите несколько зубчиков чеснока. Если нет свежего, можно добавить сушеный. Сок, выделившийся после натирания свеклы не стоит сливать.

Далее к натертому овощу добавьте соль, сахар и уксус. Не забудьте о специях: перец, кориандр и мускатный орех.

Позже разогреваем подсолнечное масло на сковороде и вливаем в свеклу.

Даем промариноваться 3-4 часа в холодильнике и смакуем!

Кулинарный блогер добавляет, что свекла по-корейски идеально подойдет к хот-догам, вместо моркови.

Как приготовить свеклу по-корейски - смотрите видео:

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Чем полезна свекла? Свекла защищает от ультрафиолета, повышает уровень гемоглобина, помогает при усталости, полезна беременным и людям, которые имеют когнитивные проблемы. Пищевая ценность свеклы делает ее полезной для тех, кто хочет похудеть или держать свое тело в желаемой форме. В 100 г вареного овоща всего 44 калории. Она содержит 2 г клетчатки, которая дает ощущение сытости и необходима для увеличения полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте.

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