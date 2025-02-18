Простой рецепт свеклы по-корейски: невероятная закуска готовится за 10 минут

Овощи в меню - это всегда хорошая идея. Если же вам надоела традиционная морковь по-корейски, тогда Главред рекомендует приготовить из свеклы замечательную закуску.
Кулинарный блогер @yuliia.senych поделилась на своей странице в Instagram рецептом свеклы по-корейски, который станет отличным дополнением как к повседневному меню, так и к праздничному столу.
Ингредиенты:
- свекла 500 г;
- соль 0,5 ч.л;
- уксус (блогерша брала винный) 2 ст.л;
- масло 4 ст.л;
- чеснок 2-3 зубчика;
- сахар 1 ч.л;
- специи- перец черный/красный;
- кориандр (если есть);
- мускатный орех (на кончике ножа).
Сначала очистите свеклу от кожуры и натрите ее. Затем на мелкой терке измельчите несколько зубчиков чеснока. Если нет свежего, можно добавить сушеный. Сок, выделившийся после натирания свеклы не стоит сливать.
Далее к натертому овощу добавьте соль, сахар и уксус. Не забудьте о специях: перец, кориандр и мускатный орех.
Позже разогреваем подсолнечное масло на сковороде и вливаем в свеклу.
Даем промариноваться 3-4 часа в холодильнике и смакуем!
Кулинарный блогер добавляет, что свекла по-корейски идеально подойдет к хот-догам, вместо моркови.
Как приготовить свеклу по-корейски - смотрите видео:
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Чем полезна свекла?
Свекла защищает от ультрафиолета, повышает уровень гемоглобина, помогает при усталости, полезна беременным и людям, которые имеют когнитивные проблемы. Пищевая ценность свеклы делает ее полезной для тех, кто хочет похудеть или держать свое тело в желаемой форме. В 100 г вареного овоща всего 44 калории. Она содержит 2 г клетчатки, которая дает ощущение сытости и необходима для увеличения полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте.
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