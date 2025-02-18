Вкуснее, чем винегрет: рецепт невероятно простого салата из свеклы

Этот салат из свеклы сможет приготовить даже новичок.

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Невероятный салат из свеклы и яблок / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Свекла - овощ, который довольно часто можно заметить на украинской кухне. Иногда же традиционные салаты, например шуба или винегрет, могут надоесть. Главред нашел рецепт салата со свеклой, который ничем не уступает классическим вариантам.

Кулинарный блогер @olga_riabenko_ поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с яблоком, сыром и сушеными вишнями.

Ингредиенты:

видео дня

свекла запеченная или вареная - 2 шт;

микс салата - 180 г;

яблоко - 1 шт;

сыр фелата - 70 г;

сушеная вишня - 40 г.

Для заправки:

масло;

винный уксус - 30 мл;

мед - 1 ч. л;

горчица в зернах - 2 ч. л;

соль, перец.

Первым делом помойте свеклу, заверните в фольгу, сделайте несколько дырочек вилкой и поставьте запекать в разогретую до 180 градусов духовку. Когда овощ станет мягким, выньте его, очистите и нарежьте кубиками.

Далее промойте микс салата, нарежьте половинками яблоко и сыр фелату.

Выложите все ингредиенты на тарелку и приступайте к заправке.

Далее нужно в таре смешать винный уксус, мед, горчицу в зернах. Не забудьте добавить соль и перец по вкусу.

Затем заправьте салат соусом и добавьте сушеную вишню или другие любимые сухофрукты.

Кулинарный блогер утверждает, что салат готовит уже много лет, и он всегда популярен среди гостей.

Как приготовить вкусный салат из свеклы - смотрите видео:

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Чем полезна свекла? Свекла защищает от ультрафиолета, повышает уровень гемоглобина, помогает при усталости, полезна беременным и людям, которые имеют когнитивные проблемы. Пищевая ценность свеклы делает ее полезной для тех, кто хочет похудеть или держать свое тело в желаемой форме. В 100 г вареного овоща всего 44 калории. Она содержит 2 г клетчатки, которая дает ощущение сытости и необходима для увеличения полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте.

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