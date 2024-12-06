Будет свежей месяцами: повар назвал лучший способ хранения свеклы

Вкратце:
- Свеклу можно хранить без холодильника
- Овощ будет свежим круглый год
Свекла - популярный овощ, который занимает особое место в украинской кухне. Однако неправильное хранение овощей может привести к потере полезных свойств. Главред разбирался, где держать свеклу, чтобы она как можно дольше оставалась свежей.
В холодильнике
Как и большинство овощей, свекла хорошо хранится в холодильнике, но есть и другие варианты, передает портал Martha Stewart.
По словам Брайана Куок Ле, доктора философии, пищевого ученого, консультанта по вопросам питания и автора книги "150 ответов на пищевые вопросы", свекла будет храниться в холодильнике около одного-двух месяцев.
В темном и прохладном помещении
Идеальное место - подвал для овощей, но подойдет и любое прохладное темное место. Убедитесь, что свекла не касается других предметов или овощей во время хранения.
По словам экспертов Университета штата Огайо, если оставить свеклу в прохладном темном месте, она будет храниться от двух до четырех месяцев.
В морозильной камере
Чтобы еще больше продлить срок хранения свеклы, ее можно заморозить.
Вот как это сделать:
- Срежьте ботву свеклы.
- Доведите кастрюлю с водой до кипения, а затем бросьте свеклу.
- Варите свеклу 30 минут. Она будет готова, когда ее можно будет проткнуть вилкой.
- Сливаем воду и кладем свеклу в ледяную ванну.
- Далее следует почистить овощ и нарезать кубиками.
- Выложите свеклу на застеленный пергаментом противень в один ровный слой.
- Поставьте в морозильную камеру на 1-2 часа.
- Переложите замороженную свеклу в силиконовый или полиэтиленовый пакет для замораживания.
В морозильной камере свекла может храниться до одного года.
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