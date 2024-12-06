Будет свежей месяцами: повар назвал лучший способ хранения свеклы

Свекла является универсальным продуктом для приготовления различных блюд.

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Как хранить свеклу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вкратце:

Свеклу можно хранить без холодильника

Овощ будет свежим круглый год

Свекла - популярный овощ, который занимает особое место в украинской кухне. Однако неправильное хранение овощей может привести к потере полезных свойств. Главред разбирался, где держать свеклу, чтобы она как можно дольше оставалась свежей.

В холодильнике

Как и большинство овощей, свекла хорошо хранится в холодильнике, но есть и другие варианты, передает портал Martha Stewart.

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По словам Брайана Куок Ле, доктора философии, пищевого ученого, консультанта по вопросам питания и автора книги "150 ответов на пищевые вопросы", свекла будет храниться в холодильнике около одного-двух месяцев.

В темном и прохладном помещении

Идеальное место - подвал для овощей, но подойдет и любое прохладное темное место. Убедитесь, что свекла не касается других предметов или овощей во время хранения.

По словам экспертов Университета штата Огайо, если оставить свеклу в прохладном темном месте, она будет храниться от двух до четырех месяцев.

В морозильной камере

Чтобы еще больше продлить срок хранения свеклы, ее можно заморозить.

Вот как это сделать:

Срежьте ботву свеклы.

Доведите кастрюлю с водой до кипения, а затем бросьте свеклу.

Варите свеклу 30 минут. Она будет готова, когда ее можно будет проткнуть вилкой.

Сливаем воду и кладем свеклу в ледяную ванну.

Далее следует почистить овощ и нарезать кубиками.

Выложите свеклу на застеленный пергаментом противень в один ровный слой.

Поставьте в морозильную камеру на 1-2 часа.

Переложите замороженную свеклу в силиконовый или полиэтиленовый пакет для замораживания.

В морозильной камере свекла может храниться до одного года.

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