Будет свежим целый месяц: найдено лучший способ, как хранить корень имбиря

Корень имбиря не только полезен при простуде, но и очень вкусный, если добавить его в смузи или азиатские блюда.

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Как правильно хранить корень имбиря / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

Как правильно хранить корень имбиря

Можно ли хранить корень имбиря без холодильника

Правильное хранение имбиря позволяет ему оставаться свежим в холодильнике в течение нескольких недель. Но без упаковки, уже через пару дней он может высохнуть, потерять свой вкус и аромат. Главред разбирался, как правильно хранить имбирь дома, чтобы он как можно дольше оставался свежим.

По словам эксперта по хранению Влатки Лейк, одна из главных ошибок, которую совершают люди - это заранее очищать имбирь от кожуры, цитирует Ехргеѕѕ.co.uk.

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"Для тех, кто планирует хранить корень имбиря дольше, лучшим вариантом будет поместить его в герметичный контейнер или закрывающийся пластиковый пакет перед тем, как убрать в холодильник.", - объясняет Лейк.

По ее словам, при правильной упаковке корень имбиря может храниться до месяца, прежде чем начнет плесневеть.

Для тех, кто планирует хранить имбирь в течение длительного периода, морозильная камера является отличным вариантом.

"Если вы хотите сохранить имбирь свежим на неопределенный срок, применяйте те же самые шаги, просто вместо холодильника выберите морозильную камеру и положите имбирь в пакет для замораживания или контейнер. В отличие от других продуктов, когда вы снова захотите его достать, вам не нужно давать ему время на размораживание, поскольку с замороженным имбирем легче работать, особенно если вы планируете натереть его на тёрке", - рассказала Лейк.

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