Никогда не догадаетесь, как правильно варить брокколи: элементарный лайфхак и овощ сохранит все полезные вещества

Брокколи - довольно простой в приготовлении овощ, и вы, скорее всего, будете чувствовать себя уверенно, когда приготовите его, но только сейчас люди узнают о правильном способе ее приготовления.
Как отварить брокколи
Оказывается, брокколи не нужно резать перед варкой или приготовлением на пару, поэтому проще нарезать соцветия уже после приготовления - как выяснил один человек, попробовав это на себе и поразившись результату, пишет Mirror.
Пользователь TikTok Сидни регулярно делится простыми лайфхаками, и когда он наткнулся на трюк с брокколи, то поделился им в сети.
"Вот что я не знал, пока мне не исполнилось 30: брокколи нужно нарезать после того, как она сварилась", - говорит он.
Он положил брокколи в кипящую воду целиком, соцветиями вниз. Через десять минут он вынул ее из воды щипцами. Затем он разрезал брокколи на части, измельчив все соцветия, когда они были мягкими, и сказал: "Она уже отваливается! Посмотрите, идеально", - демонстрируя этот метод. Это избавляет от необходимости измельчать соцветия, когда они еще не приготовлены и твердые.
Другие пользователи TikTok были поражены этим простым трюком и назвали его "спасительным".
"Это так облегчило мне жизнь", - написал один человек, а другой добавил: "Я учился в кулинарной школе и не знал этого!". Третий посоветовал: "Не забывайте есть стебель, он более питателен, чем соцветия".
Лайфхак поддержали и шеф-повара из приложения для приготовления рецептов MyRealFood, которые поделились в своих социальных сетях тем же трюком с брокколи.
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