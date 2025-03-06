"Скоро с Зеленским вместе": Максим Галкин поразил поклонников

Кратко:
- Максим Галкин удивил успехом на концерте
- Поклонники оценили талант юмориста
Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, выступил в Лондоне в театре London Palladium.
Как стало известно из соцсетей юмориста, на концерте был настоящий аншлаг, а зрители остались в восторге от просмотра.
Галкин не сдержался и пошутил со сцены о Дональде Трампе и о Валерии Меладзе, который, как и Максим больше не выступает в РФ.
"Скоро с Зеленским вместе будете опять выступать";
"Россия потеряла такого талантливого человека";
"Браво, Максим! Только смех и чувство юмора и спасает от всего происходящего ада! И, конечно, как всегда аншлаги!" - написали подписчики юмориста.
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Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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