"Скоро с Зеленским вместе": Максим Галкин поразил поклонников

Максим Галкин провел успешный концерт в Лондоне.

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Максим Галкин - концерт в Лондоне / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Максим Галкин удивил успехом на концерте

Поклонники оценили талант юмориста

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, выступил в Лондоне в театре London Palladium.

Как стало известно из соцсетей юмориста, на концерте был настоящий аншлаг, а зрители остались в восторге от просмотра.

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Галкин не сдержался и пошутил со сцены о Дональде Трампе и о Валерии Меладзе, который, как и Максим больше не выступает в РФ.

"Скоро с Зеленским вместе будете опять выступать";

"Россия потеряла такого талантливого человека";

"Браво, Максим! Только смех и чувство юмора и спасает от всего происходящего ада! И, конечно, как всегда аншлаги!" - написали подписчики юмориста.

Максим Галкин / инфографика: Главред

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Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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