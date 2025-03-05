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"Жест доброй воли": росСМИ распустили слухи про жизнь Пугачевой и Галкина

Анна Подгорная
5 марта 2025, 23:42
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Пропагандистам мозолит глаза безбедное существование Аллы Пугачевой и ее семьи без страны-оккупанта.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Как живут Пугачева и Галкин за границей - в росСМИ выдали новые слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

  • Семья Пугачевой и Галкина выехала в Израиль в начале полномасштабной войны
  • Пропагандисты распространяют на телевидении слухи про их жизнь за рубежом

Уже около трех лет прошло с тех пор, как Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в знак протеста против войны в Украине покинули свой подмосковный замок Грязь, и покинули страну-оккупанта. Семья Примадонны живет на несколько стран - Израиль, Кипр и Латвия.

В рф Пугачевой и Галкину до сих пор не могут простить их антивоенную позицию и публичную критику кровавой кремлевской политики, поэтому в росСМИ нередко появляются нелицеприятные слухи про семью артистов. К примеру, недавно было опубликовано интервью некоего Андрея Матуса, который якобы помогал выбираться Пугачевой и Галкину из страны-оккупанта. Он рассказал, что в Изралие те живут на "птичьих правах" - за их жилище и быт платит богатый благодетель.

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"Дом, в котором они живут в Герцлии, в аренде находится. Более того, за аренду этого дома платит известный олигарх. То есть он им снял жилье и жестом доброй воли… приютил - неправильно будет сказано - предоставил жилье", - заявил Матус.

Алла Пугачева
Кто такая Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.

Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.

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Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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