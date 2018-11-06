Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Дата рождения: 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, СССР.

Детство и образование

Максим Галкин родился в семье Александра Александровича и Натальи Григорьевны Галкиных. Отец - генерал-полковник, с 1987 по 1997 год возглавлял Главное автобронетанковое управление Министерства обороны РФ, депутат Государственной думы РФ. Мать - кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН.

У Максима есть старший брат Дмитрий, который и придумал имя для брата.

По национальности Галкин – русский, но некоторые источники утверждают, что от мамы у артиста еврейские корни.

Максим Галкин с мамой / https://uznayvse.ru

Из-за военной карьеры Александра Галкина семейство было вынуждено часто переезжать: из подмосковного Наро-Фоминска в Германию, из Германии в Одессу, оттуда – в Улан-Удэ, и снова в Москву.

Когда семья жила в Германии, в 1979 году в ГДР приехала Алла Пугачева, и родители Галкина ужинали с Примадонной. Максиму в то время было 3 года, Пугачевой - 30 лет.

Максим Галкин показал архивное фото родителей с Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

Галкин рано проявил артистический талант - в 4 года в детском садике на утреннике он сыграл цыпленка. В школе артист играл в спектаклях: выступал в роли Собаки, Старика-алкоголика, Остапа Бендера, царя Соломона, графа Нулина, дона Карлоса.

Начиная со средних классов школы. Галкин увлекся пародией: он изображал одноклассников, учителей и даже директора школы. В 6 классе у Галкина состоялся первый творческий вечер: он устроил кукольное представление, во время которого говорил разными голосами.

Максим Галкин в детстве / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

В 1993 году Галкин окончил московскую гимназию на Юго-Западе № 1543 и поступил в Российский государственный гуманитарный университет на факультет лингвистики, который окончил в 1998 году.

Затем артист пошел в аспирантуру, и работал над кандидатской диссертацией. Однако, в 2009 году покинул аспирантуру.

Максим Галкин с родителями / https://uznayvse.ru

Творческая деятельность

В 1994 году состоялся дебют артиста - он выступил с пародийным номером "Фонтаны любви к ближнему" перед широкой публикой на сцене Студенческого театра МГУ.

В этом же году Галкин принял участие в спектакле "Кабаре 03", а также в Театре эстрады участвовал в программе "Дебюты, дебюты, дебюты", где в числе пародий исполнял "речи" Жириновского и Ельцина.

Пародии оказались удачными, и Галкина заметил руководитель Московского государственного театра эстрады Борис Брунов, и пригласил его в свой Театр.

После того, как Галкин оттуда ушел, он стал сотрудничать с Михаилом Задорновым. Тот называл Максима своим "преемником".

2001 год для Галкина стал "урожайным" - он получил грант премии "Триумф", а также премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге.

В этом же году в июле прошел первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". С этого момента сольные выступления артиста становятся регулярными.

Кроме того, в 2001 году Галкин попробовал петь - в дуэте с Аллой Пугачевой он выпустил песню "Будь или не будь".

Также в 2001 году вышло в эфир шоу "Кто хочет стать миллионером?", и его ведущим стал Галкин, который сменил на посту Дмитрия Диброва. Юморист вел программу каждую неделю вплоть до 2008 года.

В том же 2001 году Галкин принял участие в съемках популярного "Ералаша".

С конца 2004 года и по 2007 Максим Галкин вел музыкальный фестиваль "Новые песни о главном" на Первом канале. Его соведущей была певица Валерия.

Во время работы на телеканале "Россия 1" успел появиться в качестве ведущего в таких шоу и программах как "Танцы со звездами" в паре с Дарьей Златопольской, "Новогодний парад звезд" с Николаем Басковым, Филиппом Киркоровым и Владимиром Зеленским попеременно. Кроме того, Максим Галкин вел программу "Десять миллионов" и "Стиляги-шоу".

После возвращения в 2015 году на "Первый канал" пародист принял участие в рейтинговом шоу "Точь-в-точь". Неудивительно, что артист вышел в финал и разделил победу с Евгением Дятловым, а также был удостоен приза зрительских симпатий.

В мае 2016 года Галкин ведет новое развлекательное шоу "МаксимМаксим". Съемки каждого выпуска программы проходят в замке, где он проживает с Аллой Борисовной и детьми.

С 6 ноября 2016 года также ведет детское шоу талантов "Лучше всех".

В январе 2017 года Галкин устроил юбилейный концерт "25 лет на сцене", в котором собрал наиболее искрометные пародии, номера, свои лучшие песни и звездных гостей.

18 февраля 2017 года вновь появился в качестве ведущего "Кто хочет стать миллионером?" на один выпуск, через каждые два вопроса меняясь местами с Дмитрием Дибровым.

Со 2 сентября 2017 года — ведущий программы "Сегодня вечером" вместо Андрея Малахова (в паре, затем некоторые выпуски поочередно с Юлией Меньшовой).

С 29 октября этого же года ведущий шоу талантов для пенсионеров "Старше всех!".

С 4 февраля 2018 года — ведущий реалити-шоу "Звезды под гипнозом"

Личная жизнь

С 2001 года Галкин начал встречаться с Аллой Пугачевой. Примадонна старше юмориста на 27 лет, но разница в возрасте не помешала их любви.

Максим Галкин и Алла Пугачева / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

С 2005 года знаменитости стали жить вместе, а спустя 6 лет 23 декабря 2011 года пара поженилась.

В 2013 году при помощи суррогатной матери у супругов родились близняшки - Лиза и Гарри.

Пугачева и Галкин с детьми / instagram.com/alla_orfey

Сейчас супруги живут в построенном Галкиным замке в деревне Грязи. Кроме того, супруги получили гражданство Кипра, и там купили квартиру в Лимассоле. К слову, близнецы звездных супругов Лиза и Гарри станут гражданами Кипра. Теперь семья сможет ездить без виз более чем в 167 государств мира.

В октябре 2018 года в СМИ появилась информация, что Галкин решил развестись с Пугачевой. СМИ приписывают юмористу роман с телеведущей и писательницей Юлией Барановской – мол, она еще и беременна от юмориста. Слухи о разводе с Пугачевой Галкин не комментирует.