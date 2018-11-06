Максим Галкин

6 ноября 2018, 20:14

Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актер.

Галкин
Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Дата рождения: 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, СССР.

Детство и образование

Максим Галкин родился в семье Александра Александровича и Натальи Григорьевны Галкиных. Отец - генерал-полковник, с 1987 по 1997 год возглавлял Главное автобронетанковое управление Министерства обороны РФ, депутат Государственной думы РФ. Мать - кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН. 

У Максима есть старший брат Дмитрий, который и придумал имя для брата.

По национальности Галкин – русский, но некоторые источники утверждают, что от мамы у артиста еврейские корни.

Максим Галкин
Максим Галкин с мамой / https://uznayvse.ru

Из-за военной карьеры Александра Галкина семейство было вынуждено часто переезжать: из подмосковного Наро-Фоминска в Германию, из Германии в Одессу, оттуда – в Улан-Удэ, и снова в Москву.

Когда семья жила в Германии, в 1979 году в ГДР приехала Алла Пугачева, и родители Галкина ужинали с Примадонной. Максиму в то время было 3 года, Пугачевой - 30 лет.

Максим Галкин
Максим Галкин показал архивное фото родителей с Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

Галкин рано проявил артистический талант - в 4 года в детском садике на утреннике он сыграл цыпленка. В школе артист играл в спектаклях: выступал в роли Собаки, Старика-алкоголика, Остапа Бендера, царя Соломона, графа Нулина, дона Карлоса.

Начиная со средних классов школы. Галкин увлекся пародией: он изображал одноклассников, учителей и даже директора школы. В 6 классе у Галкина состоялся первый творческий вечер: он устроил кукольное представление, во время которого говорил разными голосами.

Максим Галкин
Максим Галкин в детстве / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

В 1993 году Галкин окончил московскую гимназию на Юго-Западе № 1543 и поступил в Российский государственный гуманитарный университет на факультет лингвистики, который окончил в 1998 году.

Затем артист пошел в аспирантуру, и работал над кандидатской диссертацией. Однако, в 2009 году покинул аспирантуру.

Максим Галкин
Максим Галкин с родителями / https://uznayvse.ru

Творческая деятельность

В 1994 году состоялся дебют артиста - он выступил с пародийным номером "Фонтаны любви к ближнему" перед широкой публикой на сцене Студенческого театра МГУ.

В этом же году Галкин принял участие в спектакле "Кабаре 03", а также в Театре эстрады участвовал в программе "Дебюты, дебюты, дебюты", где в числе пародий исполнял "речи" Жириновского и Ельцина.

Пародии оказались удачными, и Галкина заметил руководитель Московского государственного театра эстрады Борис Брунов, и пригласил его в свой Театр.

После того, как Галкин оттуда ушел, он стал сотрудничать с Михаилом Задорновым. Тот называл Максима своим "преемником".

2001 год для Галкина стал "урожайным" - он получил грант премии "Триумф", а также премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге.

В этом же году в июле прошел первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". С этого момента сольные выступления артиста становятся регулярными.

Кроме того, в 2001 году Галкин попробовал петь - в дуэте с Аллой Пугачевой он выпустил песню "Будь или не будь".

Также в 2001 году вышло в эфир шоу "Кто хочет стать миллионером?", и его ведущим стал Галкин, который сменил на посту Дмитрия Диброва. Юморист вел программу каждую неделю вплоть до 2008 года.

В том же 2001 году Галкин принял участие в съемках популярного "Ералаша". 

С конца 2004 года и по 2007 Максим Галкин вел музыкальный фестиваль "Новые песни о главном" на Первом канале. Его соведущей была певица Валерия. 

Во время работы на телеканале "Россия 1" успел появиться в качестве ведущего в таких шоу и программах как "Танцы со звездами" в паре с Дарьей Златопольской, "Новогодний парад звезд" с Николаем Басковым, Филиппом Киркоровым и Владимиром Зеленским попеременно. Кроме того, Максим Галкин вел программу "Десять миллионов" и "Стиляги-шоу".

После возвращения в 2015 году на "Первый канал" пародист принял участие в рейтинговом шоу "Точь-в-точь". Неудивительно, что артист вышел в финал и разделил победу с Евгением Дятловым, а также был удостоен приза зрительских симпатий.

В мае 2016 года Галкин ведет новое развлекательное шоу "МаксимМаксим". Съемки каждого выпуска программы проходят в замке, где он проживает с Аллой Борисовной и детьми. 

С 6 ноября 2016 года также ведет детское шоу талантов "Лучше всех".

В январе 2017 года Галкин устроил юбилейный концерт "25 лет на сцене", в котором собрал наиболее искрометные пародии, номера, свои лучшие песни и звездных гостей.

18 февраля 2017 года вновь появился в качестве ведущего "Кто хочет стать миллионером?" на один выпуск, через каждые два вопроса меняясь местами с Дмитрием Дибровым.

Со 2 сентября 2017 года — ведущий программы "Сегодня вечером" вместо Андрея Малахова (в паре, затем некоторые выпуски поочередно с Юлией Меньшовой).

С 29 октября этого же года ведущий шоу талантов для пенсионеров "Старше всех!".

С 4 февраля 2018 года — ведущий реалити-шоу "Звезды под гипнозом"

Личная жизнь

С 2001 года Галкин начал встречаться с Аллой Пугачевой. Примадонна старше юмориста на 27 лет, но разница в возрасте не помешала их любви.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

С 2005 года знаменитости стали жить вместе, а спустя 6 лет 23 декабря 2011 года пара поженилась.  

В 2013 году при помощи суррогатной матери у супругов родились близняшки - Лиза и Гарри.

Дети Пугачевой и Галкина снялись в лукбуке детской одежды
Пугачева и Галкин с детьми / instagram.com/alla_orfey

Сейчас супруги живут в построенном Галкиным замке в деревне Грязи. Кроме того, супруги получили гражданство Кипра, и там купили квартиру в Лимассоле. К слову, близнецы звездных супругов Лиза и Гарри станут гражданами Кипра. Теперь семья сможет ездить без виз более чем в 167 государств мира.

В октябре 2018 года в СМИ появилась информация, что Галкин решил развестись с Пугачевой. СМИ приписывают юмористу роман с телеведущей и писательницей Юлией Барановской – мол, она еще и беременна от юмориста. Слухи о разводе с Пугачевой Галкин не комментирует

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Максим Галкин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:29
Таиланд разрешил украинцам въезжать в страну без визы
22:24
Црвена Звезда - Ливерпуль - 2:0. Видео голов Видео
22:01
Рейтинговое агентство Fitch озвучило неутешительный прогноз по курсу гривны
21:37
Коррумпированные бизнесмены и политики используют бандитские методы - The Guardian о смерти Гандзюк
21:33
Поставлена точка в вопросе вступления Турции в ЕС
21:04
В Тернополе на озере обнаружены сотни отравленных ядом птиц Фото Видео
21:00
В Николаеве 19-летний "мажор" ударом ноги сломал копу челюсть: опубликовано видео Видео
20:27
В Крыму пророссийские власти высушили крупнейшую реку на полуострове
20:14
Максим Галкин Видео
20:13
В Тернопольской области запретили русскую культуру
20:09
"Попал в коммуникационный просак": Климкин прокомментировал позицию Хуга по Донбассу
19:58
Найем обвинил Луценко во лжи из-за организации похорон Гандзюк
19:40
Красота чемпионки: Элина Свитолина показала стройную фигуру и прелести в юбке
19:31
"Зачем в честь вора и барыги?": в Донецке возмущены открытием парка имени Захарченко
19:29
Туск заявил о возможном выходе Польши из ЕС
18:58
США cделали заявление по предстоящим "выборам" на Донбассе
18:36
На Харьковщине пенсионер надругался над 9-летним ребенком
18:17
В ОБСЕ отреагировали на слова Хуга о России-"не агрессоре"
17:59
Известная модель и актриса устроила сеанс пляжного стриптиза: опубликовано видео
17:47
ЕСПЧ обязал Украину выплатить миллионы гривен пострадавшим от погрома ромам
17:34
В Запорожье родственницы покойницы "отметелили" врачей больницы
17:32
Самая горячая пятница года – Black Friday в интернет-магазине "Розетка" новости компании
17:27
"НФ" инициирует увеличение экологического сбора с крупных предприятий в 20 раз
17:15
В Нью-Йорке показали бюстгальтер стоимостью в миллион долларов Видео
16:52
СБУ нагрянула с обысками к матери погибшей экс-регионалки Бережной
16:49
Ветераны-АТОшники потебовали от владельцев "Динамо" полностью заплатить военный сбор за клуб
16:35
НАБУ обнародовало результаты досудебного расследования по Омеляну: инфографика
15:59
"Какие сочные сиськи": Светлана Лобода взволновала фанатов глубоким декольте
15:58
Избиения и запугивание: в Польше украинских заробитчан держали в трудовом рабстве Видео
15:53
Макрон предложил создать общеевропейскую армию для защиты от России
15:46
"Гарантированно окажутся вместе": в Кремле назвали новое место встречи Путина и Трампа Видео
15:36
"Филя уже даже перебивает работу у папы": Дима Коляденко рассказал о своем сыне Видео
15:22
Рада приняла решение по отставке Луценко
15:17
Николаевские морпехи провели лесные учения: опубликованы зрелищные фото Фото
15:16
СМИ рассказали об оплате украинцами жилья для 120 нардепов-миллионеров
15:02
Убийство Гандзюк: Рада создала ВСК для расследования нападений на активистов Видео
14:48
"Смекалку не пропьешь": соцсети отреагировали на заявление Луценко об отставке
14:46
"Бездарность" и "диарея мозга": Луценко в парламенте поскандалил с нардепами Видео
14:42
"Отмурчал свое": в Сети появились фотки ликвидированного на Донбассе боевика "Мурчика" Фото
14:36
Таисия Повалий во время концерта в Кремле сделала скандальное заявление Видео
14:23
"Достану его": Беллью рассказал о подготовке к супербою с Усиком Видео
14:14
Попытка спасти Порошенко: что стоит за эффектным заявлением Луценко об отставке мнение
14:12
Юрий Луценко
13:57
"Почему мы должны вас содержать": на Киевщине разгорелся новый скандал с участником АТО
13:44
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2018 года
13:43
"Пересекутся "на ногах": в Кремле нашли, чем утешиться после отмены встречи Путин-Трамп Видео
13:32
"Выборы" на Донбассе: в Кремле рассказали о влиянии на главарей "ЛДНР" Видео
13:17
"Тысячи их": Британские аналитики "прикинули", сколько в Лондоне российских шпионов
12:59
Отличный улов. Бойцы ВСУ сбили на Донбассе российский беспилотник: опубликовано фото
12:59
"За власть никто не цепляется": Луценко объявил об отставке Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять