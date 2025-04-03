Сделка о недрах: в США раскрыли неожиданный ход Киева на переговорах

Соглашение о недрах очень важно для мирного процесса, подчеркнул Скотт Бессент.

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Скотт Бессент прокомментировал ход переговоров Украины и США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

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Украинская делегация приедет в США для обсуждения соглашения о недрах

Для подготовки сделки с США Украина наняла юридического советника

Украинская делегация приедет в США на этой неделе или в начале следующей, чтобы обсудить предложенное соглашение об экономическом сотрудничестве.

Как заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg, переговоры будут касаться соглашения о недрах.

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По его словам, украинская сторона "наняла адвоката", а со стороны Соединенных Штатов соглашение "готово".

"Мы считаем это соглашение очень важным для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", - подчеркнул Бессент.

/ Главред

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Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам. В частности, Трамп пригрозил, что в случае выхода у Зеленского будут "большие проблемы".

Напомним, ранее сообщалось, что США в соглашении о полезных ископаемых требуют возврата всей помощи. В Украине уже прорабатывают рабочую версию и формируют свою ответную позицию.

Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.

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