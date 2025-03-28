США в соглашении о полезных ископаемых требуют возврата всей помощи - СМИ

В Украине уже прорабатывают рабочую версию и формируют свою ответную позицию.

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Чем дольше Киев будет откладывать выплаты, тем больше средств придется компенсировать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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США требуют от Украины возмещения всей помощи с 2022 года

Украина получила от США проект соглашения по полезным ископаемым

Новый проект соглашения о полезных ископаемых предусматривает, что Украина будет обязана компенсировать США стоимость всей помощи - бюджетной, военной, гуманитарной и тому подобное.

Об этом пишет издание Европейская правда, которое ознакомлено с текстом соглашения. Отмечается, что так называемый "долг" Украине придется возвращать за помощь, которую Штаты предоставляли с начала полномасштабного вторжения.

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В независимом Институте Киля, который отслеживает предоставленную Украине иностранными партнерами помощь, оценили помощь США в 123 миллиарда долларов.

"Большую часть этой суммы составляет военная поддержка, которая предусматривала обновление запасов Пентагона (с заказом нового вооружения американских производителей), передачу избыточного оружия или заказ нового оружия для ВСУ, то есть когда средства оставались в американской экономике. Впрочем, соглашение не выделяет различные типы такой "задолженности", - говорится в статье.

Украина обязана будет конвертировать доходы Фонда в доллары и перечислять их на счета США по запросу без комиссий. 50% стоимости всех новых лицензий и рентных платежей за разработку недр Украины и 50% доходов от инфраструктурных объектов станут источниками дохода Фонда.

При этом, если Украина не будет вносить платежи вовремя, США установят ежегодное увеличение "долга" на 4%. То есть откладывание выплат будет означать увеличение суммы компенсации Штатам.

В то же время министр экономики Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной раде подтвердила, что украинская сторона уже получила от США новый вариант соглашения и формирует позицию по рабочей версии документа.

"Прорабатываем. Это рабочая версия, которая по сути отражает позицию юридических американских советников. Мы формируем свою позицию", - сказала она.

Свириденко отметила, что в случае необходимости состоятся консультации с Верховной радой по соглашению, потому что любые публичные дискуссии пока только вредят переговорам и мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами.

"Как только будет достигнут консенсус, мы обязательно выйдем с публичной позицией к депутатам Верховной рады", - добавила министр.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Напомним, СМИ писали, что президент США Дональд Трамп дал понять, что он готов поставлять больше оружия Украине в обмен на то, что Украина предоставит ему доступ к редкоземельным металлам. Однако - без завершения войны в Украине реализовать это соглашение на практике будет сложно.

Накануне, как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила много договоров о полезных ископаемых. США постоянно меняют условия.

Ранее руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предупредил, что соглашение о полезных ископаемых не даст Украине никаких гарантий безопасности - этот документ не может их давать по определению.

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Кто такая Юлия Свириденко? Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

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