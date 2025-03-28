Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных

Объясняем, что будет с переводом часов в Украине в 2025 году.

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Украинцы снова будут переводить часы / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

Коротко:

Украина могла бы отменить летнее время, но закон не подписан

30 марта украинцы снова переведут часы

В Украине снова переведут часы в 2025 году. Главред рассказывает, когда произойдет переход и почему это еще не отменили.

Почему Верховная Рада приняла закон, но перевод часов остался?

В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект об отмене перевода часов, который предусматривал установление постоянного зимнего времени (GMT +2). Таким образом, последний перевод стрелок должен был бы состояться в ноябре 2024 года.

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Однако президент Владимир Зеленский его не подписал, из-за чего закон так и не вступил в силу. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на одном из брифингов высказывал мнение, что президент еще может принять соответствующее решение. В то же время однако источники в Офисе президента рассказывали BBC, что подписание закона пока не планируется.

Когда переводят часы на летнее время в 2025 году?

В 2025 году переход на летнее время состоится по привычному графику - в ночь с 29 на 30 марта. В 3:00 часы переведут на один час вперед - до 4:00.

Современные гаджеты, такие как смартфоны, ноутбуки и планшеты, переходят на летнее и зимнее время автоматически благодаря синхронизации с интернет-серверами. Однако владельцам механических часов, будильников и некоторых других устройств придется выполнить это вручную.

Также ранее объяснялось, что означает, когда на часах видишь одинаковые цифры.

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Отмена перевода часов в Украине: что делать, чтобы бананы стали коричневыми Отмену перевода часов в Украине Верховная Рада проголосовала 16 июля 2024 года. Депутаты поддержали в целом законопроект об исчислении времени в Украине, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот. То есть в 2024 году в последнее воскресенье (27-го) октября последний раз будут переводиться стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го не будет.

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