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Почему коты панически боятся воды: неожиданный ответ ветеринара

Даяна Швец
22 марта 2025, 13:34
84
Если страх глубоко укоренился, лучше не настаивать на купании и использовать альтернативные методы очищения.
кот
Как содержать кота в чистоте без ванны / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

На какие вопросы ответила ветеринар:

  • Почему коты боятся воды
  • Можно ли приучить кота к воде
  • Всем ли котам нужно купание

Многие коты панически боятся воды, что может вызвать агрессивное и неконтролируемое поведение во время купания. Поэтому владельцы часто интересуются, почему так происходит и как можно изменить отношение кошек к воде. Parade Pets обратился за объяснением к ветеринару Марлене Лопес, пишет Главред.

По ее словам, неприязнь к воде у котов обусловлена как природными инстинктами, так и предыдущим опытом.

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"Коты, как правило, не любят воду из-за комбинации факторов. Хотя не все коты ненавидят воду, многие из них имеют естественное отвращение к ней. В дополнение к этому естественному отвращению, отдельные кошки могут развить страхи или фобии в отношении определенных вещей, если они ранее имели с ними неудачный опыт. Если у них был плохой опыт с водой в прошлом - падение в ванну или бассейн, или использование воды из пульверизатора в качестве наказания - у них могут развиться страхи, связанные с ней", - объясняет специалист.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
​ Сколько раз кормить кота / Инфографика: Главред

В то же время, не все коты испытывают страх перед водой.

"Медленное и мягкое приучение котов к воде в раннем возрасте может десенсибилизировать их и сделать более толерантными к воде", - добавляет Лопес.

Если же кот уже имеет страх перед водой, заставлять его купаться не стоит.

Ветеринарка отмечает: "Вместо этого рассмотрите альтернативные варианты, такие как использование влажного полотенца для уборки. Это позволит поддерживать чистоту, не вызывая дистресса. Важно ставить на первое место комфорт и благополучие кота".

Как часто нужно купать кота?

Большинство домашних кошек не нуждаются в регулярном купании, поскольку они прекрасно ухаживают за собой самостоятельно.

"Большинство кошек, особенно те, которые не имеют особых проблем со здоровьем, не нуждаются в регулярном купании. Коты - старательные и эффективные ухаживающие за собой; их уникальные языки, покрытые маленькими шипами, которые называются сосочками, переносят слюну на кожу и помогают распределять ее по всей длине шерсти", - отмечает Лопес.

Однако есть исключения. По словам ветеринара, некоторые коты все же нуждаются в купании, в частности:

  • коты с заболеваниями кожи, которым нужны лечебные ванны;
  • животные с ожирением или артритом, которые не могут ухаживать за собой самостоятельно;
  • длинношерстные коты, которым трудно поддерживать чистоту шерсти.

"Длинношерстные коты могут испытывать трудности с тщательной очисткой своей шерсти. В таких случаях может потребоваться специальный график купания, определенный по согласованию с ветеринаром, чтобы обеспечить коту хорошее самочувствие", - объясняет Лопес.

Можно ли помочь коту преодолеть страх воды?

Специалист уверяет, что кота можно постепенно приучить к воде, если действовать мягко и не форсировать события.

"Возможно, можно десенсибилизировать кота к воде путем постепенного воздействия и положительного подкрепления. Начните с того, что позвольте кошке исследовать сухую ванну и поощряйте ее лакомством. Постепенно добавляйте небольшое количество воды, связывая каждый шаг с положительным опытом. Терпение - это ключ к успеху, и не стоит силой заталкивать кота в воду. Со временем некоторые коты могут стать более толерантными к купанию", - советует она.

Также эксперты объяснили, почему в котов "вселяется демон" ночью.

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