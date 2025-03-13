Почему нельзя смотреть собаке в глаза: четкое объяснение дрессировщика

Эксперт Адриенна Фаричелли объяснила, как правильно смотреть на собак.

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Что чувствует собака, когда вы смотрите ей в глаза / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Почему собаки не любят, когда на них пристально смотрят

Как правильно устанавливать зрительный контакт с собакой

Люди привыкли использовать зрительный контакт для выражения чувств и эмоций, однако при общении с собаками, особенно незнакомыми, прямой взгляд в глаза может быть опасной ошибкой. Об этом рассказывает профессиональная дрессировщица Адриенна Фаричелли в материале для ParadePets, пишет Главред.

Когда собаки встречаются между собой, они обычно избегают прямого взгляда, чтобы уменьшить напряжение и избежать конфликтов.

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"В мире людей длительный зрительный контакт обычно сигнализирует о вовлеченности, доверии или глубоком чувстве связи... В мире собак непрерывный взгляд - в большинстве случаев - не является двусмысленным. Это не любопытство, не отстраненность и не восхищение. Это прямой вызов, эквивалентный фразе "Хочешь подраться?", - объясняет она.

Часто люди инстинктивно смотрят собаке в глаза, что на расстоянии не является проблемой. Однако по мере приближения, особенно если животное гуляет само и не любит прямой зрительный контакт, ситуация может стать опасной.

"В то время как мы можем пытаться передать чувство дружелюбия или восхищения, глядя на собаку, собака, на которую мы смотрим, может интерпретировать наш взгляд совсем по-другому. Возможно, как вызов, угрозу или нежелательное вторжение в ее воспринимаемое пространство", - объясняет Фаричелли.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Если собака чувствует себя некомфортно, она может подавать сигналы тревоги - облизывать губы, зевать или отворачивать голову. Если эти предупреждения проигнорировать, а человек продолжит смотреть, наклоняться или даже тянуться к животному, собака может напрячься, зарычать или даже укусить.

В то же время кинолог отмечает, что, хотя собаки инстинктивно воспринимают прямой зрительный контакт как угрозу, они адаптировались к жизни рядом с людьми. Поэтому со временем многие животные усвоили, что взгляд человека не всегда означает опасность, а наоборот - может служить способом общения и установления связи.

В то же время ветеринар рассказал, когда ни в коем случае нельзя гладить собаку.

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