111-летняя женщина рассказала, в чем секрет долголетия: всего две привычки

Коротко о главном:
- Долгожительница из Великобритании назвала привычки здоровой жизни
- Британка Хильда Лак отпраздновала свое 111-летие
Гильда Лак из Великобритании отпраздновала 111-летие и поделилась с журналистами секретами своей долгой и насыщенной жизни. Об этом сообщает Главред со ссылкой на издание Need To Know.
Родившаяся в 1914 году в графстве Кент, она стала свидетелем двух мировых войн и ключевых исторических событий XX-XXI веков. Ее детские годы пришлись на период Первой мировой войны, когда ее семья переехала в Шотландию из-за работы отца на верфи.
Во время Второй мировой войны Гильда работала сварщицей в городе Чатем, внося свой вклад в победу. Именно там она познакомилась с будущим мужем. После свадьбы пара поселилась в городе Рейнхем, где родили двух сыновей.
Примечательно, что и по сей день долгожительница живет в том же доме, куда они с мужем переехали после войны. Несмотря на почтенный возраст, она ведет самостоятельный образ жизни и не нуждается в посторонней помощи.
Рассказывая о секрете своего долголетия, Гильда отметила, что любит шоколад и читает любовные романы. Она также никогда не имела вредных привычек - не курила и не употребляла алкоголь.
Согласно информации издания, Хильда Лак занимает шестое место среди старейших жителей Великобритании. Возглавляет список 115-летняя Этель Мэй Кейтерем, которая отметила свой юбилей в августе 2024 года.
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