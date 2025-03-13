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111-летняя женщина рассказала, в чем секрет долголетия: всего две привычки

Даяна Швец
13 марта 2025, 17:07
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Гильда Лак занимает шестое место среди старейших жителей Великобритании.
111-летняя женщина рассказала, в чем секрет долголетия: всего две привычки
Гильда Лак - одна из старейших британок / Коллаж: Главред, фото: Ronnie Luck

Коротко о главном:

  • Долгожительница из Великобритании назвала привычки здоровой жизни
  • Британка Хильда Лак отпраздновала свое 111-летие

Гильда Лак из Великобритании отпраздновала 111-летие и поделилась с журналистами секретами своей долгой и насыщенной жизни. Об этом сообщает Главред со ссылкой на издание Need To Know.

Родившаяся в 1914 году в графстве Кент, она стала свидетелем двух мировых войн и ключевых исторических событий XX-XXI веков. Ее детские годы пришлись на период Первой мировой войны, когда ее семья переехала в Шотландию из-за работы отца на верфи.

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Во время Второй мировой войны Гильда работала сварщицей в городе Чатем, внося свой вклад в победу. Именно там она познакомилась с будущим мужем. После свадьбы пара поселилась в городе Рейнхем, где родили двух сыновей.

Примечательно, что и по сей день долгожительница живет в том же доме, куда они с мужем переехали после войны. Несмотря на почтенный возраст, она ведет самостоятельный образ жизни и не нуждается в посторонней помощи.

Рассказывая о секрете своего долголетия, Гильда отметила, что любит шоколад и читает любовные романы. Она также никогда не имела вредных привычек - не курила и не употребляла алкоголь.

Согласно информации издания, Хильда Лак занимает шестое место среди старейших жителей Великобритании. Возглавляет список 115-летняя Этель Мэй Кейтерем, которая отметила свой юбилей в августе 2024 года.

Также рассказываем историю, от которой в восторге весь ТикТок - "худший дом" в окрестностях стал настоящей жемчужиной.

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