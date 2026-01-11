Укр
В Киев надвигаются аномальные морозы: когда ждать до -20°C

Марина Фурман
11 января 2026, 16:13
Ближайшей ночью в столице столбики термометров будут показывать -17°C...-19°C.
Прогноз погоды на 12 января для Киева / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Киеве 12 января
  • Прогнозируют ли снег в столице в ближайшее время

В понедельник, 12 января, Киев сковают сильные морозы. Первый рабочий день недели будет очень холодным. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ожидается, что 12 января в Киевской области и Киеве будет облачно с прояснениями. Осадков в этот день не прогнозируется.

На дорогах возможна местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Синоптики отмечают, что в Киевской области столбики термометров ночью будут показывать -15°C...-20 °C, днем -10°C... -15°C.

В столице ночью ожидается -17°C...-19°C, днем -13°C...-15°C.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Киеве понедельник ожидается очень холодным. По прогнозу, ночью будет -14...-18 градусов, а днем -10...-13 градусов. Осадки не ожидаются.

Погода в Киеве
Погода в Киеве 12 января / фото: meteoprog

Сколько продержатся сильные морозы - прогноз

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду сообщила, что самые сильные морозы придут в Украину 10-11 января, но в дальнейшем такие тенденции могут сохраняться.

"10-11 января ожидаем вторжение с севера арктического воздуха. Циклон 9 января будет уходить в северо-восточном направлении, там уже постепенно осадки прекратятся. И с 10 января в Украине будет преимущественно без осадков", - рассказала Птуха.

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в понедельник, 12 января, будет морозной. Но снег пройдет только в западных областях. По ее словам, 12 января в Украине ночью ожидается -12...-18 градусов, на крайнем севере -18...-24 градуса.

Как писал Главред, погода в Тернопольской области в понедельник, 12 января, будет облачной, но местами может выпасть снег.

Между тем Житомирская область окажется под влиянием арктического воздуха, который зайдет в регион сразу после ухода циклона "ULLI".

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

