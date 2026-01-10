Снег и метель: какая погода в Харькове будет на выходных

11 января весь день будет идти сильный снег, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать.

Какая погода в Харькове будет на выходных / Фото: objectiv.tv

Кратко:

10 января погода в Харькове будет пасмурной

11 января в Харькове будут снег и метель

В субботу, 10 января, погода в Харькове будет пасмурной. Синоптики прогнозируют снег.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной.

"На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной снег к утру ослабел. Днем на какое-то время он прекратился, а вечером может пойти снова", - говорится в сообщении.

Ветер южный, 3, 9 м/с.

Температура воздуха после обеда будет 0 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров покажут - 1 градус.

Погода 10 января в Харькове

В воскресенье, 11 января, погода в Харькове будет облачной.

"На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Весь день будет идти сильный снег, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в течение дня будет -9 ...-1 градусов.

Погода 11 января в Харькове

Кроме того, в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 11 января.

"Ожидается: по городу значительный снег, метель. Днем порывы ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололед; по области в восточной половине налипания мокрого снега, гололедица. Днем в западной половине области сильный снег, метель. Днем порывы ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололед", - пишут синоптики.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Фото: HRCGM

Какая будет погода в Украине в эти выходные - прогноз синоптика

Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Птухи, 10-11 января в Украине ожидается вторжение с севера арктического воздуха. При этом с 10 января в Украине будет преимущественно без осадков.

Ночью ожидается от -14 до -20 мороза, местами до -23. Дневные максимумы будут немного выше, но ожидается мороз от -9 до -15 градусов. Наибольшее влияние арктического воздуха испытают запад, север, Винницкая, Черкасская области.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что сегодня и 11 января в результате развития циклонической деятельности характер погоды в стране ожидается неустойчивым, с колебаниями атмосферного давления, понижением температуры воздуха и осадками различной интенсивности.

Ранее сообщалось, что погода во Львове и области в эти выходные будет морозной из-за поступления холодных воздушных масс с севера. Температура ночью будет достигать экстремальных отметок.

Накануне также стало известно, что в Ровенской области в течение 10-12 января ожидается усиление морозов. Синоптики предупреждают о небольшом снеге и метели.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

