Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ударят морозы до -20°C: украинцев предупредили об экстремальной погоде

Руслана Заклинская
9 января 2026, 18:09
25
Синоптики объявили желтый уровень опасности на Львовщине.
Ударят морозы до -20°C: украинцев предупредили об экстремальной погоде
Прогноз погоды для Львова на 10 и 11 января / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода во Львове 10 и 11 января
  • О какой опасности предупредили метеорологи на Львовщине
  • Какая будет температура воздуха на выходных

Погода во Львове и области на выходных, 10 и 11 января, будет морозной из-за поступления холодных воздушных масс с севера. Температура ночью будет достигать экстремальных отметок. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, 10 января существенных осадков не будет, а 11 января возможен небольшой снег. В течение выходных ветер северо-западный, умеренный (5-10 м/с).

видео дня

Температура воздуха ночью будет снижаться до 14-20° мороза, днем составит 7-13° мороза.

Из-за экстремальных погодных условий синоптики объявили I уровень опасности (желтый). На территории Львовской области и в областном центре 10-11 января будет сохраняться гололедица на дорогах.

Для любителей активного отдыха в Карпатах также есть предостережение. В течение 10-12 января в горах Львовской области сохраняется умеренная лавинная опасность (2 уровень).

Погода во Львове

Во Львове 10 января будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Температура ночью упадет до 15-17° мороза, а днем составит 9-11° мороза.

Ударят морозы до -20°C: украинцев предупредили об экстремальной погоде
Погода в Украине 10 января / Фото: Укргидрометцентр

Когда и где ударят самые сильные морозы

Как рассказала Наталья Птуха в комментарии Главреду, уже 10-11 января температура в Украине резко снизится, прежде всего в ночные часы.

Самые ощутимые морозы ожидаются на западе и севере, а также в Винницкой и Черкасской областях. Ночью воздух будет охлаждаться до -14...-20 °C, местами - до -23 °C, днем будет держаться в пределах -9...-15 °C.

Погода в регионах Украины - последние новости

Как сообщал Главред, в Ровенской области 10-12 января ожидается усиление морозов, небольшой снег и местами метели. На дорогах прогнозируют гололед, объявлен желтый уровень опасности.

Также в Днепре 10-11 января ожидается резкое похолодание из-за арктического воздуха. В субботу будет облачно, без существенных осадков.

Кроме этого, в Тернопольской области 9 января облачно с прояснениями и небольшой снег. Температура по области −8…−13°, в Тернополе −8…−10°. Объявлен желтый уровень опасности.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода новости Львова Львовская область прогноз погоды погода Львов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

18:23Синоптик
РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненые

РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненые

18:08Украина
Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:09Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарей

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарей

Последние новости

18:34

Легендарная Атлантида была в Украине – ученые нашли уникальное сокровище в Черном море

18:30

Собаки-гении существуют: они осваивают человеческий язык и учат новые слова

18:23

В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

18:19

Война завела Россию в экономический тупик, прогноз для Путина неутешителенмнение

18:09

Ударят морозы до -20°C: украинцев предупредили об экстремальной погоде

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
18:08

РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненыеФото

17:55

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

17:30

О границах 2022 года речь не идет: мрачный сценарий окончания войны в Украине

17:22

Пик подорожания близок: цена на один фрукт ударит по кошелькам украинцев

Реклама
17:09

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:08

Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

17:05

Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

17:03

Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила

16:45

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке кролика за 85 секунд

16:41

Быстрая пицца без теста: рецепт шикарного блюда за 10 минут

16:32

Дневник как повод для конфликта: обязательно ли его вести

16:32

"Орешником по Ленину": раскрыты первые последствия атаки по Львову и настоящая цель удараФотоВидео

16:31

Останется ли скандальный легионер Динамо: в Румынии сделали неожиданное заявление

16:25

Отключения света станут более длительными: нардеп предупредил украинцев

15:55

"Ужас": звезда "Сватов" рассказала о новом "прилете" около ее дома

Реклама
15:54

Украинская школа без учителей: почему система теряет кадры

15:52

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

15:50

"Все мы любили бывших": Головчук раскрыла, ради кого ее бросил Цимбалюк

15:41

Сильные морозы накроют Ровенскую область: названы даты резкого похолодания

15:40

Снег и резкое похолодание уже на пороге: как изменится погода в Днепре на выходных

15:37

США задержали пятый нефтяной танкер "теневого флота" РФ - WSJ

15:34

Победительница "Холостяка" Головчук заявила об изнасилованииВидео

15:09

В Полтаве больницы, школы и дома могут остаться без воды и тепла: какова причина

14:46

Как согреться в квартире без отопления: где взять тепло в условиях блэкаутаВидео

14:43

Что крадет тепло в доме: простой шаг, который повышает эффективность обогрева

14:36

В Киеве сливают воду из труб после атаки: ситуация сложная

14:23

"Орешник" сжег книги Ленина: "Флэш" высмеял удар супероружием РФ по ЛьвовщинеФото

14:17

Образование за рубежом в 2026 году: как подготовиться и не упустить шанс

14:17

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

14:05

Психологи раскрыли 7 ключевых фраз, которые мгновенно разоблачат лжеца

13:48

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

13:43

"Сюрпризы будут там, где РФ не ожидает": Ступак раскрыл план спецслужб на 2026 год

13:39

Почему 10 января нельзя выносить мусор из дома: какой церковный праздник

13:24

Гений и диктатура: как Сталин сломал судьбу Александра Довженко

13:09

"Прилет в дом": 10-летняя участница "Детского Евровидения" пережила удар РФВидео

Реклама
12:59

Дистанционка или каникулы: в каких областях ученики останутся дома из-за погоды

12:43

Повреждено много домов, нет тепла и света: Зеленский - о последствиях атакиВидео

12:40

Гороскоп на завтра 10 января: Девам - трудности, Стрельцам - приятная встреча

12:34

Что сажать в январе 2026: список овощей для раннего и богатого урожая

12:30

Листья теряют цвет и вянут: эксперт назвал главную причину "зимнего спада"Видео

12:25

Мишина жестко поставила точку в ссоре с Денисенко из-за Фединчика — что случилось

12:17

Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

11:55

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

11:54

"Меня догнало": Каменских из больницы раскрыла причины своей госпитализации

11:20

Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — деталиВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять