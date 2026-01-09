Ударят морозы до -20°C: украинцев предупредили об экстремальной погоде

Синоптики объявили желтый уровень опасности на Львовщине.

https://glavred.info/synoptic/udaryat-morozy-do-200c-ukraincev-predupredili-ob-ekstremalnoy-pogode-10730903.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды для Львова на 10 и 11 января / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая будет погода во Львове 10 и 11 января

О какой опасности предупредили метеорологи на Львовщине

Какая будет температура воздуха на выходных

Погода во Львове и области на выходных, 10 и 11 января, будет морозной из-за поступления холодных воздушных масс с севера. Температура ночью будет достигать экстремальных отметок. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, 10 января существенных осадков не будет, а 11 января возможен небольшой снег. В течение выходных ветер северо-западный, умеренный (5-10 м/с).

видео дня

Температура воздуха ночью будет снижаться до 14-20° мороза, днем составит 7-13° мороза.

Из-за экстремальных погодных условий синоптики объявили I уровень опасности (желтый). На территории Львовской области и в областном центре 10-11 января будет сохраняться гололедица на дорогах.

Для любителей активного отдыха в Карпатах также есть предостережение. В течение 10-12 января в горах Львовской области сохраняется умеренная лавинная опасность (2 уровень).

Погода во Львове

Во Львове 10 января будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Температура ночью упадет до 15-17° мороза, а днем составит 9-11° мороза.

Погода в Украине 10 января / Фото: Укргидрометцентр

Когда и где ударят самые сильные морозы

Как рассказала Наталья Птуха в комментарии Главреду, уже 10-11 января температура в Украине резко снизится, прежде всего в ночные часы.

Самые ощутимые морозы ожидаются на западе и севере, а также в Винницкой и Черкасской областях. Ночью воздух будет охлаждаться до -14...-20 °C, местами - до -23 °C, днем будет держаться в пределах -9...-15 °C.

Погода в регионах Украины - последние новости

Как сообщал Главред, в Ровенской области 10-12 января ожидается усиление морозов, небольшой снег и местами метели. На дорогах прогнозируют гололед, объявлен желтый уровень опасности.

Также в Днепре 10-11 января ожидается резкое похолодание из-за арктического воздуха. В субботу будет облачно, без существенных осадков.

Кроме этого, в Тернопольской области 9 января облачно с прояснениями и небольшой снег. Температура по области −8…−13°, в Тернополе −8…−10°. Объявлен желтый уровень опасности.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред