Ударят морозы до -20°C: украинцев предупредили об экстремальной погоде

Погода во Львове и области на выходных, 10 и 11 января, будет морозной из-за поступления холодных воздушных масс с севера. Температура ночью будет достигать экстремальных отметок. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По прогнозу синоптиков, 10 января существенных осадков не будет, а 11 января возможен небольшой снег. В течение выходных ветер северо-западный, умеренный (5-10 м/с).
Температура воздуха ночью будет снижаться до 14-20° мороза, днем составит 7-13° мороза.
Из-за экстремальных погодных условий синоптики объявили I уровень опасности (желтый). На территории Львовской области и в областном центре 10-11 января будет сохраняться гололедица на дорогах.
Для любителей активного отдыха в Карпатах также есть предостережение. В течение 10-12 января в горах Львовской области сохраняется умеренная лавинная опасность (2 уровень).
Погода во Львове
Во Львове 10 января будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Температура ночью упадет до 15-17° мороза, а днем составит 9-11° мороза.
Когда и где ударят самые сильные морозы
Как рассказала Наталья Птуха в комментарии Главреду, уже 10-11 января температура в Украине резко снизится, прежде всего в ночные часы.
Самые ощутимые морозы ожидаются на западе и севере, а также в Винницкой и Черкасской областях. Ночью воздух будет охлаждаться до -14...-20 °C, местами - до -23 °C, днем будет держаться в пределах -9...-15 °C.
Погода в регионах Украины - последние новости
Как сообщал Главред, в Ровенской области 10-12 января ожидается усиление морозов, небольшой снег и местами метели. На дорогах прогнозируют гололед, объявлен желтый уровень опасности.
Также в Днепре 10-11 января ожидается резкое похолодание из-за арктического воздуха. В субботу будет облачно, без существенных осадков.
Кроме этого, в Тернопольской области 9 января облачно с прояснениями и небольшой снег. Температура по области −8…−13°, в Тернополе −8…−10°. Объявлен желтый уровень опасности.
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
