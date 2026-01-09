Сильные морозы накроют Ровенскую область: названы даты резкого похолодания

Синоптики предупредили о гололеде на дорогах и объявили первый уровень опасности - желтый.

Прогноз погоды в Ровно и области на 10-12 января / Фото: pixabay

В Ровенской области в течение 10-12 января ожидается усиление морозов. Синоптики предупреждают о небольшом снеге и метели. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Отмечается, что в Ровно и области на дорогах будет гололедица. Из-за этого объявлен первый уровень опасности - желтый

Погода 10 января

В субботу, 10 января, в Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах образуется гололедица, а местами даже снежные заносы, что затруднит движение транспорта.

Температура ночью будет колебаться от -13 до -18 градусов. Днем столбик термометра будет показывать от 8 до 13 градусов мороза.

Западный ветер будет довольно ощутимым - 7-12 м/с.

Погода 11 января

В воскресенье, 11 января, местами будет выпадать небольшой снег. Синоптики предупреждают о гололеде и призывают к максимальной осторожности пешеходов и водителей.

Температура ночью составит от -13 до -18 градусов, днем от -8 до -13. Ветер будет несколько слабее - от 5 до 10 м/с.

Погода 12 января

В понедельник, 12 января, небо будет облачным с короткими прояснениями, время от времени будет идти небольшой снег, а местами возможны слабые метели.

В ночные часы ожидается температура от -11 до -16 градусов, днем она будет держаться в пределах от 6 до 11 градусов мороза. Западный ветер будет иметь скорость 5-10 м/с.

Когда ожидать похолодания - прогноз

Синоптик Наталья Птуха говорила, что 10-11 января в Украину с севера придет арктический воздух.

По ее прогнозу, с 10 января в Украине будет преимущественно без осадков.

Она добавила, что возможно понижение температуры и похолодание в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

"Ночью ожидаем от -14 до -20 мороза, местами до -23. Дневные максимумы, конечно, немного выше, но ожидаем мороз от -9 до -15 градусов. Именно с севера арктический воздух придет на территорию Украины", - отметила синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Главред писал, что в Ровенской области ожидается существенное ухудшение погодных условий в течение 7-11 января из-за влияния южного циклона, который принесет значительные осадки и сильные морозы. Синоптики предупреждают о значительном снеге, метели и гололеде на дорогах, из-за этого объявлен первый уровень опасности - желтый.

Кроме того, по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, в течение новой рабочей недели ожидается сильное похолодание. Возможны обильные осадки в виде дождя/снега и порывистый ветер.

Погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы обрушится настоящий снежный циклон с порывистым ветром.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

