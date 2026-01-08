Штормы и метели накроют страну: украинцев призвали никуда не выезжать

В ГСЧС предупредили, что ситуация на дорогах может быть критической.

Предупреждение о непогоде 9 января / коллаж: Главред, фото: pixabay

9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия

Штормовой ветер и метели накроют большинство областей

В ГСЧС объявили I уровень опасности

В пятницу, 9 января, на дорогах большинства областей Украины будет очень скользко. Из-за этого объявлен I уровень опасности. Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сложных погодных условиях в пятницу.

Так, значительный снег и метели ожидаются ночью и утром в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях.

В то же время, значительные дожди с мокрым снегом пройдут в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Также в ГСЧС добавили, что штормовой ветер (15-20 м/с) и метели накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области.

"Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны! Из-за сильного ветра и гололеда ситуация на дорогах может быть критической. Планируйте свои поездки заранее. А лучше, по возможности, никуда не выезжайте", - говорится в сообщении.

Опасная непогода в Украине

В четверг, 8 января, в западные регионы Украины пришла настоящая зима со снегом и сильным морозом. Сильный снег и гололед затруднили движение на дорогах. В частности, на трассе Киев - Чоп в Ровенской области спасатели уже вызволяют автомобили из снежных заносов.

В то же время, во Львове из-за нерасчищенных дорог машины застревают прямо посреди дороги.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее в Укргидрометцентре объявляли штормовое предупреждение в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черниговской, Киевской, Черкасской областях - I уровень опасности. Там ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. Также ожидается гололед и обледенение.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что после 9 января в Украине ожидается похолодание. По ее словам, бурные атмосферные процессы могут влиять на самочувствие, затруднять работу коммунальных служб и ситуацию на дорогах.

Кроме того, метеоролог Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине с 5 по 11 января будет отличаться температурными контрастами, обильными осадками в виде дождя и снега и порывистым ветром.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

