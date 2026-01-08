Укр
Читать на украинском
Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

Ангелина Подвысоцкая
8 января 2026, 14:07
Российские оккупанты атаковали объекты энергетики, оставив города без света, воды и тепла.
удары по Днепру
В Днепре критическая ситуация после обстрелов / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • РФ атаковала объекты энергетики в Днепре
  • В Днепре очень критическая ситуация
  • Энергетики пытаются стабилизовать ситуацию

Российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру. В Днепропетровской и Запорожской областях критическая ситуация. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу электричества, тепла и воды. Восстановительные работы продолжаются в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других населенных пунктах.

видео дня

"И важно, чтобы наши партнеры в мире реагировали на это издевательство России над людьми. Никакого военного смысла нет в таких ударах по энергетике, по инфраструктуре, которые оставляют людей без электричества и отопления в условиях зимы. Это война России именно против нашего народа, против жизни в Украине – попытка сломить Украину. Именно поэтому поддержка нашей стойкости, все формы помощи нашему государству должны работать максимально. Дипломатические разговоры не могут быть поводом для торможения поставок ПВО и оборудования, которое помогает защищать жизнь. Работаем с партнерами, чтобы реакция была адекватной", – отметил президент.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что сейчас ситуация одна из самых сложных – национального уровня.

С ночи город отрабатывает все необходимые алгоритмы. Мы в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами. Из самого важного. В больнице постепенно возвращается свет. Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы. Канализация города также заживляется", - отметил Диденко.

На левом берегу города канализация поддерживается альтернативными источниками питания. Ситуацию удается немного стабилизировать на правом берегу. Сейчас город прилагает все усилия, чтобы восстановить работу котельных, которые были обесточены.

Чего хочет добиться РФ атаками — мнение эксперта

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью Главреду прямо сказал , с какой целью РФ наносит удары по Украине, выбирая конкретную часть страны для атаки.

Он утверждает, что россияне пытаются разбалансировать энергосистему, делая ее "неуправляемой".

"Из-за этого идет давление на население: на людей, на панику, на социальную стабильность. Это форма военного и психологического давления на руководство Украины", — сказал он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в результате ударов РФ в Одесской области в порту "Черноморск" произошло возгорание контейнеров с маслом, а в порту "Южный" повреждено административное здание и объекты инфраструктуры.

Кроме того, ближе к вечеру 7 января Кривой Рог оказался под массированной атакой российских войск. О приближении воздушных целей неоднократно предупреждали в Воздушных силах Украины.

Напомним, что в ночь на 5 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Взрывы раздавались в Киеве, Чернигове, Полтаве и Харькове.

Другие новости Днепра:

О персоне: Борис Филатов

Борис Филатов — украинский журналист, адвокат, бизнесмен, политик. Городской голова Днепра с 2015 года. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, внефракционный (2014—2015). Один из лидеров и основателей политической партии "Пропозиція". Кандидат юридических наук (1997), пишет Википедия.

