РФ нанесла удары по портам на юге: есть жертвы, "прилеты" и попадания

Враг совершил атаку на два порта Одесской области, один человек погиб, есть пострадавшие.

РФ ударила по портам на юге Украины / Коллаж Главред, фото t.me/OleksiiKuleba

Главное:

Из-за удара РФ погиб один человек, также есть пострадавшие

Произошло возгорание контейнеров, повреждена инфраструктура

В результате ударов РФ в Одесской области в порту "Черноморск" произошло возгорание контейнеров с маслом, а в порту "Пивденный" повреждено административное здание и объекты инфраструктуры.

Из-за удара РФ погиб один человек, также есть пострадавшие, говорится в сообщении Администрации портов Украины (АМПУ).

"Враг совершил атаку на два порта Одесской области. Порт "Черноморск". Пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Порт "Пивденный". Один человек погиб. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении АМПУ.

Подробности удара РФ по портовой инфраструктуре

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram также сообщил, что все службы работают на местах, с учетом требований безопасности.

Кроме того, продолжается ликвидация последствий, а порты продолжают работу, добавил вице-премьер.

Это очередной удар страны-террориста по портовой инфраструктуре, которая задействована в обеспечении продовольственной безопасности мира, - подчеркнул Кулеба.

Прогноз эксперта об угрозе ударов РФ

Бывший замначальника Генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко сообщил, что противник продолжает наращивать запасы ракетного вооружения и беспилотников. По его оценке, это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным ударам.

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области. Работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой.

Как писал Главред, российские оккупанты атаковали мост вблизи населенного пункта Маяк в Одесской области. 10 вражеских "Шахедов" ударили по нему ночью, еще около пяти - днем. Также россияне ударили по мосту баллистикой с кассетным боеприпасом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Шахед" влетел в машину, в которой было трое детей. Российские оккупанты ударили по автомобилю, который ехал по мосту в Одесской области. В результате атаки была тяжело ранена мама троих детей, она умерла в "скорой".

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

