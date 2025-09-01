Массированные удары РФ по Украине могут повториться: генерал спрогнозировал когда

Стало известно, когда может наступить опасный период для украинцев.

Сотни российских дронов и ракет могут атаковать Украину за считанные дни / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сказал Романенко:

Россия не будет массированно атаковать Украину во время визита Путина в Китай

После 4 сентября массированные удары РФ могут возобновиться

США не будут давить на РФ, чтобы та прекратила атаковать Украину

Страна-агрессор Россия продолжает наносить массированные удары по Украине. Но в ближайшие несколько дней они маловероятны. Об этом в эфире Еспресо рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010), генерал Игорь Романенко.

Причиной его является официальный визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Китай. Пока он не вернется в Россию, скорее всего, рои дронов и ракет не будут лететь на Украину.

Когда закончится пауза перед массированными обстрелами

Генерал убежден, что во время визита в Китай Путин не решится отдать приказ на массированный удар по Украине. При этом воздушные удары низкой интенсивности - менее полутысячи дронов и полсотни ракет различных типов враг таки может наносить.

"Враг будет продолжать накопление ракет и дронов. А 4 сентября заканчивается участие Путина в мероприятиях в Китае, и могут состояться повторные массированные удары", - пояснил Романенко.

Может ли давление Трампа остановить массированные удары по Украине

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал давить на Россию и непосредственно диктатора Путина, если тот не будет проявлять готовности к миру. Однако после очередных массированных ударов РФ по Украине администрация президента США так и не перешла от слов к действиям.

Поэтому, согласно прогнозу Романенко, надежды на то, что Трамп будет давить на Путина нет, поэтому в ближайшее время удары России по Украине могут возобновиться.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Какова цель массированных ударов РФ по Украине

Недавно военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев объяснил, что Россия продолжает применять тактику ракетно-дронных атак с целью поразить именно гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины.

Особенно актуально это для врага накануне зимы, ведь кремлевский диктатор Владимир Путин стремится силой оружия заставлять Украину принять "условия капитуляции" и готов даже оставить мирное население без тепла и света.

Массированные атаки России на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты в ночь на 30 августа совершили массированную атаку на Украину. Наибольший удар пришелся на Запорожскую и Днепропетровскую области и областные центры.

Ранее, в ночь на 28 августа, российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Под вражеской атакой оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.

Во время этой атаки Россия жестоко ударила ракетами и дронами по жилым домам в столице - городе Киев. Это была подлая и одна из крупнейших атак на столицу.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

