Массированные удары РФ по Украине могут повториться: генерал спрогнозировал когда

Страна-агрессор Россия продолжает наносить массированные удары по Украине. Но в ближайшие несколько дней они маловероятны. Об этом в эфире Еспресо рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010), генерал Игорь Романенко.
Причиной его является официальный визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Китай. Пока он не вернется в Россию, скорее всего, рои дронов и ракет не будут лететь на Украину.
Когда закончится пауза перед массированными обстрелами
Генерал убежден, что во время визита в Китай Путин не решится отдать приказ на массированный удар по Украине. При этом воздушные удары низкой интенсивности - менее полутысячи дронов и полсотни ракет различных типов враг таки может наносить.
"Враг будет продолжать накопление ракет и дронов. А 4 сентября заканчивается участие Путина в мероприятиях в Китае, и могут состояться повторные массированные удары", - пояснил Романенко.
Может ли давление Трампа остановить массированные удары по Украине
Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал давить на Россию и непосредственно диктатора Путина, если тот не будет проявлять готовности к миру. Однако после очередных массированных ударов РФ по Украине администрация президента США так и не перешла от слов к действиям.
Поэтому, согласно прогнозу Романенко, надежды на то, что Трамп будет давить на Путина нет, поэтому в ближайшее время удары России по Украине могут возобновиться.
Какова цель массированных ударов РФ по Украине
Недавно военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев объяснил, что Россия продолжает применять тактику ракетно-дронных атак с целью поразить именно гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины.
Особенно актуально это для врага накануне зимы, ведь кремлевский диктатор Владимир Путин стремится силой оружия заставлять Украину принять "условия капитуляции" и готов даже оставить мирное население без тепла и света.
Массированные атаки России на Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты в ночь на 30 августа совершили массированную атаку на Украину. Наибольший удар пришелся на Запорожскую и Днепропетровскую области и областные центры.
Ранее, в ночь на 28 августа, российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Под вражеской атакой оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.
Во время этой атаки Россия жестоко ударила ракетами и дронами по жилым домам в столице - городе Киев. Это была подлая и одна из крупнейших атак на столицу.
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
