Путин передал сигналы Европе и США через территорию Украины – СМИ

Главное:
- Россия специально атакует иностранные объекты в Украине
- Кремль хочет передать Европе и США "зловещий сигнал"
- РФ пытается предотвратить введение иностранных войск в Украину
Страна-агрессор Россия ежедневно атакует Украину дронами, или ракетами. Последним все чаще во время таких ударов повреждениям и разрушениям подвергаются объекты иностранных государств.
Как пишет The New York Times, ярким примером этого является американский завод в Мукачево, или европейские дипломатические представительства в Киеве. Враг целится по этим объектам не спроста.
Зачем Россия бьет по объектам иностранных представительств и компаний
Издание пишет, что ударами по таким объектам Европы и США Кремль хочет отправить "зловещий сигнал" и дать понять западным странам, что РФ будет противостоять любым попыткам установления мира и защиты Украины.
Такая дерзость РФ указывает и на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин чувствует волю вести войну так, как он считает нужным. И нанесение вреда западным государствам и США входят в его план.
Каких действий Запада хочет избежать Кремль
Триггерной для Кремля является тема обсуждения европейскими странами возможности отправки миротворческих войск в Украину в качестве гарантий безопасности. Поэтому, по словам директора Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова Владимира Дубовика, Москва пытается передать европейцам сигнал:
"Не смейте посылать сюда свои войска, потому что Украина - это то место, по которому мы можем ударить, куда захотим".
Что известно об атаке России по американскому заводу
В конце августа в результате атаки на Мукачево пострадало предприятие американской компании. Это был полностью гражданский объект, который не имеет ничего общего с обороной или военными.
Как рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, никакой военной логики или необходимости в этом ударе не было. Он также напомнил, что это не первая атака России на американское предприятие в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого 2025 года.
Удары России по иностранным объектам в Украине - что известно
Напомним, в середине июля страна-агрессор Россия осуществила очередной обстрел Украины. Во время атаки пострадала Винница, где беспилотники РФ в частности били по заводу польской компании Barlinek.
За несколько дней до этого, как писал Главред, в результате ночного массированного удара России по Киеву пострадало здание консульского отдела посольства Польши.
Впоследствии, в ночь на 21 августа, Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Одна из вражеских ракет ударила по американской компании по производству электроники на Закарпатье.
Другие новости:
- Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу: что это за краснокнижный трофей
- Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры
- Киевлян призвали срочно закрыть окна и пить много воды - что произошло
Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред